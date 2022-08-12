Türkiye Gazetesi

Rum basınında yer alan habere göre, GKRY Dışişleri Bakanlığı, Tatar ile Aliyev’in 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni’ne katılmak üzere geldikleri Konya’da görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Azerbaycan’ı Avrupa Birliği’yle ilişkiler üzerinden hedef almaya çalışan Rum yönetimi açıklamasında, Bakü yönetiminin bu davranışıyla kurumsal ilişki kurmaya çalıştığı AB’nin kurumsal çerçevesini görmezden geldiğini iddia etti. Açıklamada “(GKRY) Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Kıbrıs Rum tarafının, bu gelişmeyle ilgili duyduğu hayal kırıklığı ve memnuniyetsizliği iletmek için çeşitli düzeylerde girişimlerde bulunma talimatı vermiştir” ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Konya'da görüştü. İki lider ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleleri ele aldı.