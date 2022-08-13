Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Türkiye’nin Suriye ile ilgili yürüttüğü diyalog çabası, ülkede çözüm istemeyen ve kaosun derinleşmesini isteyen çevreleri harekete geçirdi. ABD öncülüğünde faaliyet yürüten koalisyon bileşeni ülkeler, Suriyeli muhaliflerle temasa geçerek “Türkiye sizi Esad’a teslim edecek. Türkiye’den vazgeçer, bizimle anlaşırsanız İdlib, Halep bölgesi size verilecek ve özerk bir devletiniz olacak” vaadinde bulundu. Bu görüşmede hazır bulunan büyük bir grubun komutanı şunları anlattı: Görüşmede koalisyon güçleri İdlib, Hama ve Halep’i size vereceğiz. Dera ve Suveyda, Durzi ve Sünnilerin ortak özerk bölgesi oluyor. Şam, Humus, Lâzkiye ve Tartus bölgelerinde ise Nusayri devleti kurulacak. İlerleyen süreçte PYD bölgeleri ile birleşmek isterseniz ABD ve müttefikleri size her türden desteği verecek. Uluslararası meşruiyet konusunda da yanınızda olacağız denildi.

Gazetemize konuşan Suriyeli muhalif komutanlar, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’nun son açıklaması sonrası başlayan gösteriler ve bayrak yakmaya varan olayları savaş lobileri ve kaosun devamından yana olan güçlerin kışkırttığını söyledi. Muhalif askerî gruplar, Cephe Şamia, Sultan Murad, Melikşah, Süleyman Şah, Liva el-Fetih başta olmak üzere bütün askerî yapılar, halka “provokatörlerin oyununa gelmeyin” uyarısı yaptı.



5 Mayıs tarihli manşetimizde kirli plana dikkat çekmiştik.

Kaos planı devrede: Yeni tezgah mülteciler üzerinden kuruldu Senaryo hazır; yeni Gezi için her şey düşünülmüş. Suriyeli mültecileri merkeze alan kışkırtma ve tahrikler için 60 milyon doların üzerinde para ayrıldı. İsyan dalgasında asıl hedef olayları yurda yayıp, iç savaş çıkararak hükûmeti istifaya zorlamak.

ESAD’LA MASAYA OTURMAYIZ

Suriyeli muhalif gruplardan Liva el-Fetih Komutanı Rıdvan Kalendar “Esad rejimi sekiz binden fazla kadına tecavüz etti. Hepimizin evinden en az bir şehit var. En az yedi milyon kişi vatanından sürüldü. Şehirlerimiz harabeye döndü. Bizim için Esad’la oturmak anlaşmak imkânsız. Türkiye net ve çok ilkeli bir biçimde Suriye halkının yanında durdu. Biz 12 yıllık bu birlikteliğin devam edeceğinden şüphe duymuyoruz. Şu an aynı siperde ortak düşmana karşı harp hazırlığı yapıyoruz. Bölgede yükselen tepkinin provokasyona dönüşmemesi için her tedbiri alıyoruz. Halkı kışkırtan provokatörler ve hücre yapılara fırsat vermeyeceğiz. Hassas bir süreçten geçiyoruz” dedi.

LÜBNAN ÖRNEĞİ TEKERRÜR EDER

Suriyeli komutanlardan General Ebu Sariy ise Şam’ın Beyrut’a dönüştürülmeye ve yapılan taksim ile yeni bir Lübnan karmaşası üretilmeye çalışıldığını vurguladı. Ebu Sariy “Türkiye ile tarihimiz, hedeflerimiz, mücadelemiz ortak. Özgür Suriye için aynı siperde savaştık ve bu topraklar için can verdik. Kimse bu kardeşliği bozamaz. Muhalif güçler ve Suriye halkı olarak bu planı bozacak güce sahibiz” diye konuştu.

Suriyeli siyasi muhaliflerin çatı örgütü Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) üyesi bir başka sivil isim ise olayın salt Suriye’den ibaret olmadığını Suriye üzerinden oluşturulan hava ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye etkisini tüm Arap sokağı ve hükûmetleri düzeyinde zayıflatma boyutu olduğunu hatırlattı. SMDK olarak olağanüstü bir toplantı ile gündemi ve gelişmeleri değerlendireceklerini söyleyen SMDK yetkilisi muhalif bölgelerdeki halkı sükûnete davet etti ve provokasyonlara karşı uyardı.

Esad ile görüşmeye karşı çıkan Suriyeliler Karkamış Gümrük Kapısı’na yürüdü Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile ayaküstü görüşme gerçekleştirildiğinin kamuoyuna açıklamasının ardından Esad ile görüşmelerin başlaması ihtimaline karşı çıkan Suriyeliler, Karkamış Gümrük Kapısı’nda toplandı.

Esad ailesi ile propaganda yaptı: 11 yıl sonra Halep ziyareti Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, savaşın ardından 11 yıl sonra geldiği Halep'te Kurban Bayramı namazını kıldı.Esad, yaptığı propaganda bu ziyaretin Türkiye’nin olası bir saldırı için hazırlık yaptığı sırada gelmesi dikkat çekti.