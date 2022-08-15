Türkiye Gazetesi

Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Ukrayna'nın Energodar şehrindeki Zaporijya Nükleer Santrali sahasına yönelik günlerdir topçu atışları yapılıyor. Bu saldırılardan Ukrayna ve Rusya, birbirini suçluyor.

"PERİYODİK OLARAK BOMBALANIYOR"

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu Energoatom, santralin, Rus askeri birlikleri tarafından geçen haftadan bu yana çok namlulu roketatarlarla periyodik olarak bombalandığını iddia etti. Energoatom, bombalanmanın tesisin güvenli şekilde işletilmesi için ciddi risk oluşturduğunu bildirdi.

"RADYOAKTİF SIZINTI RİSKİ VAR"

Söz konusu saldırılar sonucunda santralin üç güç ünitesinden birinin devre dışı bırakıldığı belirtilen açıklamada "İşgal güçleri, Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki acil durumlar için kullanılan itfaiye istasyonuna ateş açtı. Hidrojen ve radyoaktif sızıntısı riskleri devam ediyor ve yangın tehlikesi de yüksek" ifadeleri kullanıldı.

"RUS NÜKLEER ENDÜSTRİSİNE YAPTIRIM UYGULAYIN"

Ukrayna Parlamentosu ise Rusya’nın bu eylemini kınamak için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Ukraynalı milletvekilleri "Rus nükleer endüstrisine özellikle bu alandaki yetkili devlet kuruluşu Rosatom ve yöneticilerine yaptırım uygulansın" dedi.

"BİZ DEĞİL, UKRAYNA ORDUSU SALDIRIYOR"

Energodar'daki Rus yanlısı yönetim ise iddiaları yalanlayıp asıl saldıranın Ukrayna ordusu olduğunu savundu. Açıklamada, Dinyeper nehrinin karşı tarafından yapılan saldırılar sonucunda santral civarında güçlü patlamalar meydana geldiği ve Ukrayna birliklerinin Amerikan yapımı M777 obüslerle iki saat boyunca santralin bulunduğu bölgeye 25 atış gerçekleştirdiği dile getirildi.

RUSYA'DAN AB İLE 42 ÜLKEYE TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da AB ile 42 ülkenin ortak açıklama yayımlayarak, Rus askerlerinin Zaporijya Nükleer Santrali ve Ukrayna genelinden çekilmesini talep etmesine tepki gösterdi. Zaharova, Batılı ülkelerin santrale yönelik tehditlerin Rusya tarafından oluşturulduğu iddasını "yalan" diye nitelendirdi.

"RUS HALKI VE AVRUPALILAR DA TEHLİKEDE"

Kiev’den gelen emirle Ukraynalı silahlı grupların, santrale saldırılar yaptığını ileri süren Zaharova "Başta Avrupalılar olmak üzere Washington, Brüksel ve diğer başkentleri, Zaporijya Nükleer Santrali etrafındaki sorumsuz oyunları ile entrikaları durdurmaya davet ediyorum. Kiev yetkilileri, santrali ve sahasını bombalamayı kessin. Ukrayna'nın Batılı küratörlerinin buna daha fazla göz yumması, kendi vatandaşlarına karşı dahil suçtur" ifadelerini kullandı. Zaharova, Ukrayna güçlerinin saldırılarının durdurulmaması halinde Rusya ve Ukrayna halkı gibi Avrupalıların da risk altında olacağına dikkat çekti.

ÜLKENİN YÜZDE 20'SİNİ AYDINLATIYOR

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Toplam 6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor. Öte yandan, santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti.

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