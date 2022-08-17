Türkiye Gazetesi

Çekya’nın başkenti Prag’da işlediği suçlardan dolayı aranan bir hırsız, polis tarafından fark edilince koşarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca Mustek Metro İstasyonuna kadar sürdü. Yorulan hırsız, yürüyen merdivene bindi ancak ters taraf olduğunu fark etmedi. Bunu gören polis ise merdivenin başında hırsızın kendisine gelmesini bekledi.

"ANLAMSIZ BİR KAÇIŞTI"

Olayla ilgili açıklama yapan Prag Polis Sözcüsü Richard Hrdina "Hırsızı arıyorduk. Polis memuru kendisini fark edince kovalamaca başladı. Böylesine fiziksel güç gerektiren bir kovalamacada kaçmak anlamsız. Yürüyen merdivene binerek avantaj elde etmek istiyordu. Fakat ters yöne binince polise yakalandı. Polisin kovalamasına gerek kalmadı. Sadece yürüyen merdivenin başında beklemesi yeterliydi” dedi.

ÜÇ YIL HAPİS ALDI

İşlediği suçlardan dolayı daha önce hapse giren şahsın, tahliye olmasının ardından birden fazla soyguna karıştığı için arandığı ifade edildi. Yeniden tutuklanan zanlı, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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