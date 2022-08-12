Türkiye Gazetesi

Kırklareli Kavaklı beldesinden geçen demiryolu hattındaki raylar hırsızların hedefi oldu. Zanlılar, yaklaşık 250 bin TL değerindeki rayları çalıp kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kayıtlarda, hırsızların gece yarısı iki araçla gelip rayları götürdüğü tespit edildi.

RAYLAR, ZANLILARIN İŞ YERLERİNDEN ÇIKTI

Jandarma dedektifleri, suç-zaman ve suçlu-mekan analizi yaparak şüphelileri belirledi. Hırsızlıktan sabıkaları olan Y.Y, Y.B, S.Y, Ö.B. ve M.P. kısa sürede yakalandı. Raylar, şahısların Pınarhisar ve Kavaklı beldesindeki iş yerleri ile ikametlerinde ele geçirildi. Raylar, Devlet Demir Yolları yetkililerine teslim edildi.

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