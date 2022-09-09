Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tahıl sevkiyatına ilişkin açıklamalarına dair sözleri Rus medyasında da yer aldı. Rusya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Kommersant, “Erdoğan, Ukrayna tahılının fakir ülkelere gitmediği konusunda Putin’le hemfikir” başlığıyla yayınladığı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rus tahılına yönelik zorlukların da sürdüğüne yönelik değerlendirmeleri detaylıca aktarıldı.

Ülkenin tirajı yüksek bir başka gazetesi İzvestiya ise haberi “Erdoğan, Ukrayna'dan fakir ülkelere tahıl sevk edilmediği konusunda Putin’e katıldı” başlığıyla okuyucularına aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Putin’in, tahılın Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelere gittiği konusunda endişe duyduğuna yönelik ifadelerine yer verilen haberde, Türk liderin Rus mevkidaşıyla bu konuyu Özbekistan'ın Semerkant kentinde görüşmeyi planladığı bilgisi de paylaşıldı.

Rus haber ajansı TASS’ın da “Erdoğan, Ukrayna’dan sevk edilen tahılın gelişen ülkelere gitmesi sorun olduğu konusunda Putin’e katılıyor” başlığıyla aktardığı haberde, Türkiye’nin Rus tahılının da dünya pazarlarına ulaşması gerektiği görüşünde olduğuna yönelik ifadeleri de yer aldı.

‘FAKİR ÜLKELERE DEĞİL ZENGİN ÜLKELERE GİDİYOR’

Rus RBK gazetesinin de manşetten “Erdoğan tahılın zengin ülkelere gittiği konusunda Putin’e katıldı” başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan’ın, “Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok fakat Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil.” ifadeleri ön plana çıkartıldı.

Putin, 7 Eylül’de yaptığı açıklamada, Avrupa’yı Ukrayna’dan yapılan tahıl sevkiyatları konusunda sömürgecilikle suçlayarak “Bu yönde giden tahıl ve diğer gıdaların rotasını sınırlamayı değerlendirmek gerekiyor. Bu konuyu kesinlikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istişare edeceğim.” diye konuşmuştu.

Kremlin Sözcüsü 'Bu görüşmenin gerçekten de vakti geldi' diyerek duyurdu: Erdoğan ve Putin bir araya geliyor Kremlin Sözcüsü Peskov, “Bu görüşmenin gerçekten de vakti geldi” diyerek duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde bir araya gelecek. Konuşmasına Tahıl Koridoru anlaşmasına da değinen Sözcü Peskov, “Türkiye'nin çok ama çok önemli arabuluculuk çabaları ile imzalanan bu anlaşmanın” ikinci kısmı henüz çözülmedi dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılacak mı? Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı 21'inci yüzyılın en uzun tahtta kalan hükümdarı olarak tarihe geçen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, hayatını kaybetti. Dünyanın gündemine oturan ölümün yankıları sürerken cenaze töreni ile ilgili program açıklandı. Savaş nedeniyle Rusya ile İngiltere ilişkilerinin kötü olduğu bilinirken Rusya Devlet Başkanı Putin’in cenaze törenine katılmayacağı açıklandı.