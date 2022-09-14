Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Kralı 3. Charles ile bir telefon görüşmesi yaptı. Biden, Krala annesinin ölümünden dolayı başsağlığı diledi ve yakın ilişkileri sürdürme mesajı verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ile Kral 3. Charles'ın bugün ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Biden'ın Kral 3. Charles'a, annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden dolayı başsağlığı mesajı verdiğine işaret edilen açıklamada, Biden'ın Kraliçe'nin kibarlığı ve ev sahipliğinden övgüyle bahsettiği aktarıldı.

Açıklamada, Biden'ın Amerikan halkının iki ülke arasındaki ilişkilere verdiği önem ve Amerikan halkının İngiltere'ye hayranlığından bahsettiği aktarılarak, "Biden, Kral ile yakın ilişkileri sürdürme dileğini iletti." ifadesi kullanıldı.

Kraliçe’nin son hava yolculuğu uçuş takip rekoru kırdı: 5 milyon kişi izledi İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesini, hayatını kaybettiği İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşıyan uçak, izlenme rekoru imza attı. Kraliçe’nin cenazesinin hava yolculuğunu yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenerek 'en çok izlenen uçuş' rekorunu kırdı.

En yakınları dahi içinde ne yazdığını bilmiyor... Kraliçe II. Elizabeth geride sır dolu bir mektup bıraktı Kraliçe II. Elizabeth 96 yaşında hayata gözlerini yumarken geride sır dolu bir mektup bıraktı. II. Elizabeth’in 1986 yılında kaleme aldığı ve en yakın çalışanları dahil kimsenin okumadığı mektup 36 senedir mühürlü. Kraliçenin talebiyle 2085 yılında açılacak olan mektup, açılacağı günü bekliyor.