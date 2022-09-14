Türkiye Gazetesi

70 yıllık hükümdarlık süren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, geçtiğimiz perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti. II. Elizabeth'in cenazesini İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'na getiren uçak rekora imza attı.

Kraliçe’nin cenazesinin hava yolculuğunu yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenerek 'en çok izlenen uçuş' rekorunu kırdı.

‘EN ÇOK İZLENEN UÇUŞ’

Online uçuş takip sitesi tarafından paylaşılan verilerde, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçağın yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenerek tüm zamanların "en çok izlenen uçuş" rekorunu kırdığı görüldü. Kraliçe'nin son uçak yolculuğu, bir saat 12 dakika sürmüştü.

Öte yandan, bir önceki uçuş rekoru, Çin'in tepkilerine rağmen Tayvan'a giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak tarafından kırılmıştı. Pelosi'nin uçağı yaklaşık 2.9 milyon kişi tarafından izlenmişti.



En yakınları dahi içinde ne yazdığını bilmiyor... Kraliçe II. Elizabeth geride sır dolu bir mektup bıraktı Kraliçe II. Elizabeth 96 yaşında hayata gözlerini yumarken geride sır dolu bir mektup bıraktı. II. Elizabeth’in 1986 yılında kaleme aldığı ve en yakın çalışanları dahil kimsenin okumadığı mektup 36 senedir mühürlü. Kraliçenin talebiyle 2085 yılında açılacak olan mektup, açılacağı günü bekliyor.

Kraliçe'ye 'oh' diyenler de var! Yaşarken İngilizler, ölünce eski tebaası sevindi Kraliçe II. Elizabeth’in 70 yıllık saltanatının sonu, İngiliz Adaları kadar, 56 ülke ve 14 bölgede derin sarsıntılara sebep oldu. İngilizler gözyaşı dökerken eski sömürgeler ise neredeyse “kutlama” yaptı. Birçok ülke, İngiliz sömürgecilerin çaldığı mücevherlerini Londra’dan geri istemeye başladı. Bağımsızlık tartışmaları yeniden alevlendi.