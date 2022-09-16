Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'dan geri aldıkları İzyum'da yaklaşık 440 mezar içeren toplu bir mezarlık bulunduklarını duyurdu. Ukrayna ordusunun Harkiv bölgesinde başlattığı karşı saldırıda çok sayıda yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındığı duyurulmuştu. Açıklamalar ve savaş alanından alınan bilgilere göre, Ukrayna güçleri, Vovçansk, Şevçenkova, Kupianks, İzyum gibi stratejik öneme sahip yerleşim birimlerine girdi. Ukrayna güçlerinin Harkiv cephesinde ilerleyişini sürdürdüğü belirtiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus güçleri ile yaşanan çatışmaların ardından Ukrayna güçleri tarafından geri alınan Harkiv bölgesindeki İzyum kentini ziyaret etmişti. Daha sonrasında Kiev'e giderken trafik kazası geçiren Zelenskiy soluğu kameraların karşında almış ve konuşmasında İzyum kentinin Ruslardan geri alındığını belirtip "Son 5 gündür süren çatışmalarda ordumuz 110 kilometre yol kat etti. 400 yerleşim yeri kurtarıldı ve 150 bin Ukraynalı güvenli ve normal hayatına geri döndü" demişti.

RUSYA DOĞRULADI

Ukrayna tarafından gelen bazı bilgiler, Rusya Savunma Bakanlığınca da doğrulandı. Rusya, 10 Eylül'de, Rus ordusunun daha önce ele geçirdiği Harkiv bölgesindeki İzyum ve Balakliya şehirlerinden geri çekilmeye başladığını duyurmuştu.

Son dakika: Ukrayna lideri Zelenskiy trafik kazası geçirdi Son dakika haberine göre; Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'de trafik kazası geçirdi. Zelenskiy'nin kazada hafif yaralandığı belirtildi. Suikast girişimi üzerinde de durulurken olay inceleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Zelensiky 'geri alındı' diyerek duyurdu Rusya ile mücadelede gelinen son durum hakkında açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Harkiv bölgesinde 30'dan fazla yerleşim Rus güçlerinden geri alındığını açıkladı.