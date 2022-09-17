Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken. Rusya, ABD ve Batı’lı devletlerin yaptırımlarının odağındaydı. Rusya bu ülkelere gazı kısmakla karşılık verdi ama son dönemde bu cephede Ukrayna ağırlığını hissetirmeye başladı. ABD Başkanı Joe Biden, CBC News’te yarın yayınlanacak "60 Minutes" programı için Scot Pelley’e röportaj verdi. Biden ekonomi ve yaklaşan ara seçimler ile Ukrayna’daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘SAKIN, SAKIN, SAKIN!’

Pelley'in, "Ukrayna savaş alanında başarılı olurken, Vladimir Putin (Rusya Devlet Başkanı) köşeye sıkıştırılıyor. Merak ediyorum Sayın Başkan, kimyasal veya taktik nükleer silah kullanmayı değerlendirmesi durumunda ona ne söylerdiniz?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Sakın. Sakın. Sakın. Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyecek şekilde değiştireceksin" dedi.

Pelley'in Putin'in nükleer silah kullanmayı seçerse sonuçlarının ne olacağını yönündeki sorusuna ise Biden, "Tam olarak ne olacağını bilseydim sana söyler miydim sanıyorsun? Tabii ki söylemeyeceğim. Sonuçları olacak" şeklinde yanıt verdi. Biden, "Dünyada hiç olmadıkları kadar parya olacaklar ve yaptıklarının ölçüsüne bağlı olarak hangi cevabın verileceğini belirleyecekler" ifadelerini kullandı.

Pentagon paketin detaylarını açıkladı: ABD'den Ukrayna'ya 600 milyon dolarlık yardım Rusya’nın Ukrayna işgali devam ederken ABD ve Batı’lı ülkeler savaşın başından beri milyonlarca dolarlık yardım paketlerinde bulundu. ABD yeni bir açıklama yaptı ve Ukrayna'ya 600 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım yapacağını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı ise yardım paketinin detaylarını açıkladı.

Ukrayna'da ağır kayıplar veren Rusya'dan yeni hamle: Tacikistan'dan asker sevkiyatı yapılıyor Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken son günlerde Ukrayna’nın atağa geçmesi ile Rusya tarafı ile ilgili gerilimi artıracak bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Moskova yönetimi bir ülkeden daha asker sevkiyatına başladı.