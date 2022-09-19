Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dünyanın en çok endişelendiği konuların başında Ukrayna’da çatışmalar dolayısı ile nükleer santrallerin patlama olasılığıydı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güçlerin Güney Ukrayna Nükleer Santrali'ne füze fırlattığını açıkladı



Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gece yapılan saldırıda füzenin Mikolayiv bölgesindeki santralin 300 metre yakınına düştüğünü belirtti.

Son dakika... Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim tamamen durdu SON DAKİKA… Çatışmaların yoğun olduğu bölgede yer alan Zaporijya Nükleer operasyonlar tamamen durdurulduğu açıklandı. Avrupa’nın en büyük 10 nükleer santrali arasında bulunan Zaporijya’da üretim tamamen durdu. .

Rus kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali kapatabilir Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin kapatılması gündemde... Ukraynalı üst düzey bir yetkili, Rus kontrolü altındaki santralin herhangi bir tehlike sonrası faaliyetlerinin durdurulabileceğini söyledi. Bu durum, Ukraynalılar için daha da zor günlerin habercisi olabilir.