Çin, "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı. Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-36" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uydunun fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi. Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 439'uncu görev oldu.
PEK ÇOK ALANDA DESTEK SAĞLAMASI PLANLANIYOR
Uzaktan algılama özelliğine sahip optik uyduların, toprak kaynaklarının takibi, kent planlaması, hasat tahmini ile afet önleme ve koruma çalışmalarına destek sağlaması amaçlanıyor.
Suudi Arabistan’da devrim: Uzaya kadın astronot gönderilecek Suudi Arabistan, Axiom Space uzay şirketi ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 2023 yılında iki astronotu uzaya göndermeyi planlıyor. Astronotlardan birinin kadın olacağı açıklandı ve SpaceX’e ait Crew Dragon kapsülüyle yolculuk yapacaklar.
SpaceX, uzaya 54 Starlink uydusu daha fırlattı Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, 5 günlük gecikmenin ardından 54 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketi ile yörüngeye fırlattı.