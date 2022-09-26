Türkiye Gazetesi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 66. Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ükesi için nükleer enerjinin önemine dikkat çekti. Bakan Szijjarto, nükleer enerji olmadan Avrupa'da enerji güvenliğinin sağlanamayacağını savundu.

"İŞİMİZE KARIŞIRSANIZ EGEMENLİĞİMİZE MÜDAHALE EDİLMİŞ SAYARIZ"

Szijjarto, 40 yılı aşkın süredir nükleer enerji kullandıklarını ve bu hususta memnun edici tecrübelere sahip olduklarını belirterek "Enerji tedariği ve güvenliğine yönelik doğrudan ya da dolaylı bir müdahaleyi Macaristan'ın egemenliğine yapılmış gibi değerlendiririz" dedi.

"YENİ NÜKLEET SANTRAL YAPACAĞIZ"

Ülkesinin enerji tedariğini güvence altına almak için yeni bir nükleer santral inşa etmeyi planladıklarını vurgulayan Macar Bakan Szijjarto "Söz konusu yeni santralin yapımında Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu'nun (ROSATOM) yanı sıra ABD, Fransa ve Almanya'dan da firmaların yer alacak" ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Szijjarto "AB'nin nükleer enerjiye yönelik bir yaptırımı yok. Nükleer alanda yapılacak bir yatırımın engellenmesi ya da çeşitli problemler çıkartılması, AB müktesebatına aykırı. AB yeni bir yaptırım paketi hazırlığı içinde. Yaptırımlara ilişkin Macaristan'ın kırmızı çizgisi olduğu hususunda sizi bilgilendirmek isterim. Ülkemizin enerji tedarik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir yaptırımı desteklemedik, desteklemiyoruz. Nükleer yatırımımızı doğrudan ya da dolaylı bir şekilde tehlikeye atacak herhangi bir yaptırımı desteklemedik, desteklemeyeceğiz. Bu sebeple (nükleer tesislerin) mühendislik, inşa ve bilgi teknolojisi aktarımına yönelik yaptırımları desteklemeyeceğiz" şeklinde konuştu.

ABD'den Rusya'ya nükleer silah uyarısı: Boşboğazlık etmeyi bırak Rusya-Ukrayna savaşı hız kesmeden sürerken Rusya Lideri Viladimir Putin'in nükleer silahları devreye sokacağı iddiası dünya genelinde endişeye neden oldu. Rusya'dan konuya ilişkin gelen kafa karıştırı mesajların ardından ABD Rusya'yı 'Boşboğazlık etmeyi bırak' diyerek uyardı.

Hangi ülkede kaç nükleer başlık var belli oldu: Zirvede 2 ülke var Rusya'nın ABD ve Batı'ya karşı sık sık dillendirdiği nükleer tehdidi, dünyada korku ile karşılanırken, söz konusu dönem İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana nükleer savaş riskinin en çok artığı dönemlerden biri haline geldi. Peki riskin artığı bu dönemde, Rusya ve Batı'nın sahip olduğu nükleer silah kapasitesi ne ve hangi ülkede kaç nükleer başlık var? İşte liste liste ülkelerdeki nükleer başlık sayıları...