Türkiye Gazetesi

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Askerler, Mescid-i Aksa'daki Aslanlı Kapı yakınında yaşlı bir Filistinliye saldırdı. İsrail güçlerinin kendisini itmesi ile yere düşen Ebubekir el-Şimi adlı şahıs başını yere çarparak bilicini kaybetti. Yerde hareketsiz şekilde kalan yaşlı adama çevredekiler yardım etti. Hastaneye kaldırılan el-Şimi'nin sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

Öte yandan, yaşanılanlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler İsrail zulmunü bir kere daha gözler önüne serdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama İsrailli radikal gruplar, İsrail güvenlik güçleriyle birlikte Mescid-i Aksa’ya baskın yaptı. Buna Dışişleri Bakanlığı'ndan kına geldi.

İsrail'den bir skandal daha! Harem-i İbrahim Camii Müslümanlara kapatıldı İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii İsrail yönetimi tarafından Yahudi yılbaşı bahanesiyle Müslümanlara kapatıldı. İsrail yönetimi daha önce de Harem-i Camii'ni Müslümanlara kapatmıştı.

Zelenskiy'den İsrail'e sitem: Hava savunma sağlayamamalarını anlayamıyorum Rusya-Ukrayna savaşında Batı'lı ülkelerin desteğini alan Ukrayna Lideri Vladimir Zeleskiy, katıldığı bir TV programında İsrail'in hava savunma sistemi vermemesini 'şok oldum' diyerek açıkladı.