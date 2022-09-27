Türkiye Gazetesi

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünün ardından patlak veren protestolar devam ederken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada’nın Amini’nin ölümünden sorumlu olan kişi ve kurumlara yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Trudeau yaptığı açıklamada, "İran'ın tekrar tekrar insan haklarını hiçe saydığını gördük, şimdi bunu Mahsa Amini'nin ölümü ve protestolara yönelik baskıyla görüyoruz" ifadelerini kullanarak, "Bugün, İran'ın sözde ahlak polisi de dahil olmak üzere düzinelerce kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayacağımızı duyuruyorum" dedi.

Mahsa Amini protestolarına katılan 20 yaşındaki Hadis Najafi de öldürüldü İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 'hicap kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestolara katılan 20 yaşındaki Hadis Najafi de güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Mahsa Amini protestoları sürüyor: Gösterilerde çok sayıda ölü ve yaralı var İran'da Mahsa Amini protestolar devam ediyor. Ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için yapılan protestolar ülke genelinde yayıldı. Cumhurbaşkanı Reisi ölümün soruşturulması gerektiğini sorguladı