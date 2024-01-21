Bölgede gerilim had safhada! Irak'ta ABD üssüne füzeler yağmur gibi yağdı, saldırıyı İran destekli örgüt üstlendi

21 Ocak 2024 09:14 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 12:24

İran destekli grupların Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırıları devam ediyor. Dün gerçekleştirilen füzeli saldırıyı "Irak'ta İslami Direniş" isimli örgüt üstlendi, ABD'den ise gelişmelere ilişkin açıklama geldi.

ABD SALDIRIYI DOĞRULADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) internet sitesinde yapılan açıklamada, İran destekli militanlar tarafından Irak'ın batısında yerel saatle 18.30'da Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne çok sayıda balistik füze ve roket fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, füzelerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ancak bazılarının üsse etki ettiği belirtilirken, hasar tespit çalışmasının da devam ettiği kaydedildi.

Bazı ABD personelinin ise "travmatik beyin yaralanması" değerlendirmesinden geçtiği ve en az bir Irak askerinin de yaralandığı ifade edildi.

IRAK: ADALETE HESAP VERECEKLER

Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, Şii milis grupların ülkedeki ABD üssüne düzenlediği saldırıda bir Iraklı askerin yaralandığını duyurdu.

Ayn el-Esed Üssü'nde Irak askeri karargahlarının da bulunduğunu ifade eden Resul, faillerin tutuklanıp adalete teslim edileceğini belirtti.

SALDIRIDA İRAN PARMAĞI

Irak'ta Şii milis güçlerden oluşan "Irak'ta İslami Direniş" adlı grup, ülkenin batısındaki ABD üssü Ayn el-Esed'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

"Irak'ta İslami Direniş" grubu, yaptığı yazılı açıklamada, Enbar şehrindeki Ayn el-Esed Üssü'ne yönelik füze saldırılarını üstlendi.

Şii milisler, Irak'taki ABD hedeflerini hedef almaya devam edeceklerini kaydetti.

"Irak'ta İslami Direniş" grubu iki gün önce de Diyala semalarında gezen ABD'ye ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) hedef aldıklarını açıklamıştı.

Irak yerel medyası, ülkenin batısındaki ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Üssü’ne çok sayıda füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

ABD ÜSSÜ VURULDU

Yerel medyada yer alan ve güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre, Irak’ın batısındaki ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Üssü’ne çok sayıda füzeyle saldırı düzenlendi.

Bu çerçevede Enbar'daki Ayn el-Esed Askeri Üssü, Erbil'deki Harir Hava Üssü, Bağdat'taki Victory Askeri Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD üssü defalarca bomba yüklü İHA'lar ile hedef alındı.