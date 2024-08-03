ABD Başkan adayı Trump, Kamala Harris ile karşı karşıya gelmeyi kabul etti

Dünya, 5 Kasım'da ABD'de yapılacak başkanlık seçimine odaklandı. Geçtiğimiz ay Biden ile canlı yayında karşı karşıya gelen Trump, Demokratların yeni adayı Kamala Harris ile de yüzleşmeyi kabul etti.

ABD'de eski Başkan ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım başkanlık seçimi öncesi Demokratların adayı Kamala Harris ile 4 Eylül'de canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul etti.

HARRIS ADAY OLMAYI GARANTİLEDİ

Bu arada, Başkan Yardımcısı Harris ise seçimde Demokratların adayı olmayı garantiledi.

Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Jaime Harrison, Harris'in partinin başkanlık seçimindeki adayı olabilmesi için gereken yeterli delege sayısına ulaştığını duyurdu.

Demokrat Partinin başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago kentinde yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.

TRUMP, HARRIS İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK

Trump, Truth Social hesabındaki paylaşımda, muhtemel rakibi Harris ile 4 Eylül Çarşamba günü canlı yayın tartışmasını kabul ettiğini açıkladı.

Fox News'in ev sahipliğinde gerçekleşecek tartışmanın Pensilvanya'da bir sahada olacağını duyuran Trump, "Tartışma moderatörleri Bret Baier ve Martha MacCallum olacak. Kurallar ise 'Uykucu Joe' (ABD Başkanı Joe Biden) ile yaptığımız tartışmayla aynı kalacak." ifadelerini kullandı.

Trump, tartışmanın "bir saha dolusu insan" önünde yapılacağını belirterek, "Biliyorsunuz Demokratlar yenilgisini kabul eden bir adayı gayri resmi yolla yenisiyle değiştirdi. Bu daha önce hiç yapılmadı ve bunu demokrasiye bir tehdit olarak görüyorum. Ancak bu 'darbenin' sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırım. Tartışmada Joe'yu 'çılgın Kamala' ile değiştirmeye de hazırım." ifadelerine yer verdi.

Biden ile "mücadelede" yüz milyonlarca dolar, zaman ve emek harcadığını ifade eden Trump, "Şimdi sahaya yeni bir aday attılar. Adil değil ama durum ortada. Aday kim olursa olsun kötü politikaları aynı ve bu da 4 Eylül'de açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Kamala Harris ile 4 Eylül'de karşı karşıya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Harris ise Fox News'in teklifine henüz cevap vermedi.

BIDEN İLE DE DÜNYANIN ÖNÜNE ÇIKMIŞTI

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump televizyonda ilk kez karşı karşıya geldi.

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump canlı yayında kozlarını paylaştı. 90 dakika süren canlı yayın boyunca her iki aday da kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlerde bulundu.