ABD Başkanı Biden, adaylıktan çekilme kararının nedenlerini anlattı

Seçimlerinde adaylıktan çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, vatandaşlarına seslenerek kararının gerekçelerini açıkladı. Biden, "Kişisel hırslar dahil hiçbir şey, demokrasimizi kurtarmamıza engel olamaz. Bu nedenle de ilerlemek adına yapılacak en doğru şeyin, meşaleyi yeni nesle devretmek olduğuna karar verdim" diye konuştu. Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e övgüler dizen Biden, Gazze, Rusya ve Ukrayna mesajı vermeyi de ihmal etmedi.

ABD seçimlerine artık sayılı günler kaldı. 5 Kasım'daki seçimler öncesinde kritik bir karar alarak adaylıktan çekildiğini duyuran ABD Başkanı Joe Biden, ulusa seslendi. Çekilme kararının nedenlerini açıklayan Biden, "Kişisel hırslar dahil hiçbir şey, demokrasimizi kurtarmamıza engel olamaz. Bu nedenle de ilerlemek adına yapılacak en doğru şeyin, meşaleyi yeni nesle devretmek olduğuna karar verdim." diye konuştu.

"MEŞALEYİ YENİ NESLE DEVREDİYORUM"

Başkanlık döneminde gösterdiği performansla ikinci bir dönemi hak ettiğini ifade eden Biden, “Ancak kişisel hırslar dahil hiçbir şey, demokrasimizi kurtarmamıza engel olamaz. Bu nedenle de ilerlemek adına yapılacak en doğru şeyin, meşaleyi yeni nesle devretmek olduğuna karar verdim” diye de ekledi.



Başkanlık yarışından çekildikten sonra ilk kez halka seslenen ABD Başkanı Joe Biden, New Jersey'deki vatandaşlar tarafından TV ekranlarından izlendi.

"AMERİKA BİR SEÇİM YAPMAK ZORUNDA"

Konuşmasında ABD’nin bir dönüm noktasında olduğunu savunan 81 yaşındaki ABD Başkanı, “ABD, tarih boyunca nadir olan anlardan birinden geçiyor ve bu süreçte aldığımız kararlar, ulusumuzun ve dünyanın kaderini belirliyor. Amerika, önümüzdeki on yıllar boyunca ileri mi yoksa geri mi gideceği arasında, umut ve nefret arasında, birlik ve bölünme arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak” diye konuştu.

GAZZE, RUSYA VE UKRAYNA MESAJI

"Gazze'deki savaşı sona erdirmek, tüm esirlerin evlerine dönmesini sağlamak ve Orta Doğu'da barış ve güvenliği temin etmek için çalışmaya devam edeceğim" diye konuşan Biden, Rusya-Ukrayna savaşına da değindi. Biden, Kiev'e destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti ve NATO ittifakını her zamankinden daha güçlü tutarak Rusya'ya karşı güçlü ve dirençli olacaklarını vurguladı.

KAMALA HARRIS'E ÖVGÜ

Biden konuşmasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e de övgüler dizdi. “Muazzam Başkan Yardımcımız Kamala Harris’e teşekkür etmek istiyorum. Kendisi tecrübeli, çetin ve yetenekli biri." diyen Biden, "Kendisi, benim için inanılmaz bir ortak ve ülkemiz için de inanılmaz bir lider oldu. Şimdi seçim sizin, Amerikan halkının” diye konuştu.

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Biden'ın açıklamalarından dikkat çeken diğer bölümler ise şöyle:

Bu göreve yüksek değer atfediyorum ama ülkemi daha çok seviyorum

Başkanınız olarak size hizmet etmek, hayatımın onuru oldu. Ancak risk altında olan demokrasiyi savunmak, herhangi bir ünvandan daha önemli olan bir şeydir. Amerikan halkı için çalışmak, bana güç ve haz veriyor

Birliğimizin mükemmelleştirilmesine yönelik bu kutsal vazife benimle ilgili bir şey değil. Bu sizinle ilgili bir şey. Ailelerinizle, geleceğinizle ilgili bir şey. Bu, 'Biz insanlar' (ABD anayasasının başlangıç ifadeleri) ile ilgili bir şey

Kamusal yaşamda, uzun yılların tecrübesinin bir yeri ve zamanı vardır. Fakat aynı zamanda genç ve taze seslerin de bir yeri ve zamanı vardır. Evet, daha genç sesler.

50 yılı aşkın bir süredir bu ulusa hizmet etmek, benim için hayatımın ayrıcalığı oldu.