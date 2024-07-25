Kamala Harris koptu gidiyor! Trump’ı yakaladı ve geçti

Biden çekildi, ABD Başkanlık yarışı kızıştı. Kamala Harris anketlerde Donald Trump’ı geçti. Harris’e halk desteği yüzde 44. Rakibinin ise yüzde 42. Demokratların adayı olarak ilk defa seçmen karşısına geçen Harris “Ya benim gibi bir savcıyı seçeceksiniz ya eski bir hükümlüyü” dedi

ABD Başkanı Joe Biden’ın kendi yerine aday gösterdiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ilk mitingini Wisconsin’de yaptı. Miting öncesi anketlerde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’tan 2 puan geride olan Harris, son Reuters/Ipsos tarafından yapılan son ankette farkı kapattı ve 2 puan da öne geçti. Katılımcıların yüzde 44’ü Başkan olarak Harris’i görmek istediğini söyledi. Yüzde 42’si ise “Trump” dedi.

'YA BİR SAVCI SEÇECEKSİNİZ YA DA BİR SAHTEKAR'

Binlerce kişiye hitap eden Harris, seçimi kesinlikle kazanacağını iddia etti. Harris “Her türlü faili soruşturdum. Kadınları taciz eden sapıklar. Müşterilerini soyan sahtekârlar. Kendi çıkarı için kuralları ihlal eden hilebazlar. Yani Donald Trump gibileri iyi biliyorum derken, dediğime inanın. Ya benim gibi bir savcıyı ya da böyle bir sahtekârı seçeceksiniz” sözleriyle seslendi. Harris’in bu sözleri üzerine miting alanındakiler Trump’ı kastederek “Onu hapse atın” diye sloganlar attı.