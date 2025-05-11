ABD-Çin müzakereleri ne aşamada? Beyaz Saray'dan açıklama geldi

ABD ile Çin arasında iyice kızışan ticaret savaşında beyaz bayrak sallandı. ABD-Çin müzakereleri resmen başladı. Müzakerelere ilişkin Beyaz Saray'dan "ABD, Cenevre'de Çin ticaret anlaşmasını açıkladı" mesajı geldi. ABD Ticaret Bakanı Lutnick Çin ile ticaret müzakerelerine ilişkin, "İşlerin iyi gideceği konusunda iyimseriz" derken, ABD Hazine Bakanı Bessent, "önemli ilerlemeler kaydettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın fitilini ateşlediği ticaret savaşında yeni perde açıldı. Karşılıklı misillemeler ile tam gaz devam eden ticaret savaşında ABD Başkanı Trump, Çin'e yüzde 145 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Çin ise ABD'ye yüzde 125 gümrük vergisi ile karşılık vermişti.

ABD-Çin ticaret savaşında beyaz bayrak sallandı. Yüzde 145'lik gümrük vergisinin düşürülmesi için yeşil ışık yakan Trump, Çin ile müzakerelerin başlayacağını duyurdu.

TRUMP, GÖRÜŞMELER KONUSUNDA İYİMSER

ABD ile Çin arasında İsviçre’nin Cenevre şehrinde dün başlayan ve bugün de devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin yol açtığı ticari gerilimi azaltmayı amaçlayan görüşmeler konusunda "iyimser" olduğunu söyledi.

Lutnick, her iki ülkenin de müzakere ekiplerini desteklediğini belirterek, "İşlerin iyi gideceği konusunda iyimseriz. Ekipler, gerçekten önemli olan müzakereler üzerinde sıkı çalışıyor" dedi.

ABD, CENEVRE'DE ANLAŞMAYI AÇIKLADI

Görüşmenin ardından Beyaz Saray internet sayfasında, "ABD, Cenevre'de Çin ticaret anlaşmasını açıkladı" başlıklı bir açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın, Çin ile İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerinin ardından yaptığı değerlendirmelere yer verildi.

ABD Hazine Bakanı Bessent, "ABD ile Çin arasındaki çok önemli ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP GÖRÜŞMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRDİLDİ

Görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ı görüşmeler hakkında bilgilendirdiklerini aktardı.

Bessent, görüşmelerin ayrıntılarına ilişkin yarın kapsamlı bir bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

GÖRÜŞMELER ÇOK YAPICIYDI

ABD Ticaret Temsilcisi Greer de görüşmeleri "çok yapıcı" olarak nitelendirdi.

Greer, "Ne kadar hızlı bir şekilde anlaşmaya vardığımızı anlamak önemli, bu da belki de aradaki farkların sanıldığı kadar büyük olmadığını gösteriyor." dedi.

ABD'nin 1,2 trilyon dolarlık ticaret açığı olduğunu anımsatan Greer, bu nedenle Başkan Trump'ın acil durum ilan ettiğini ve tarifeler uyguladığını ifade etti. Greer, "Çinli ortaklarımızla yaptığımız anlaşmanın, ulusal acil durumu çözme yönündeki çalışmalarımıza yardımcı olacağından eminiz." diye konuştu.