ABD, Gazze'de ateşkes için devreye girdi! Antony Blinken, Orta Doğu'ya gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de olası bir ateşkes için Orta Doğu'ya gidecek. Suudi Arabistan ve Mısır'da temaslarda bulunacağını açıklayan Blinken, İsrail'e gidip gitmeyeceği konusunda sessiz kaldı.

Fiilipinler'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, basın mensuplarına yaptığı açıklamada bir kez daha Orta Doğu'ya gideceğini belirtti.

ATEŞKES İÇİN SUUDİ ARABİSTAN VE MISIR'A GİDİYOR

Blinken, Gazze'de süren krize çözüm bulabilmek ve devam eden ateşkes görüşmelerine ivme kazandırabilmek amacıyla çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentini, perşembe günü de Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret edeceğini söyledi.

7 Ekim'de başlayan süreçte Orta Doğu'ya 6. kez ziyarette bulunacak olan Blinken, bölgesel bir barış mimarisi için diplomatik görüşmeler yapacağını vurguladı.

Blinken, İsrail'e gidip gitmeyeceği konusunda ise herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

MOSSAD BAŞKANI KATAR'DA

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için dün Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Haaretz gazetesine göre İsrail heyetinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtildi.

Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve rehine takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.

Hamas, 14 Mart'ta, İsrail ile ateşkes ve rehin değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunulmuştu.