İsrail ve ABD arasında 'Refah' gerginliği: Anlaşamıyoruz

Netanyahu'nun 1,5 milyonu aşkın Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırı planı ABD ile gerilime neden oldu. Netayahu, söz konusu kara operasyonu nedeniyle ABD ile anlaşmazlık olduğunu söyledi. İsrail lideri operasyon konusunda kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail ordusunun yeni hedefi güvenli bölge diyerek tasfiye ettiği ve 1,5 milyonu aşkın Filistinlinin sığındığı Refah kenti oldu.

Netanyahu dünyanın 'ateşkes' çağrılarına kulak kapatırken kente yapılacak kara operasyonunun birkaç hafta içinde başlayacağını duyurmuştu. Refah'a kara operasyonu ABD ile ilişkilerde gerilime neden oldun.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Knesset (İsrail Meclisi) Dışişleri ve Savunma Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.

'ANLAŞMAZLIĞIMIZ VAR'

Netanyahu konuşmasında, İsrail ordusunun Refah’a kara operasyonu düzenleyeceğini ve ABD Başkanı Joe Biden'a da son gerçekleştirdiği görüşmede bunu söylediğini ifade etti. Netanyahu, “Refah'a girmenin gerekliliği konusunda ABD’lilerle anlaşmazlığımız var. Geriye kalanları yok etmeden Hamas'ı askeri açıdan ortadan kaldırma konusunda başka bir yol olduğunu görmüyoruz. Bunu yapmaya kararlıyız” dedi.

'BAŞKANA KARARLIYIZ DEDİM'

Netanyahu, "Görüşmemizde Başkan’a (Biden’a) en açık şekilde Refah’taki Hamas varlığının tasfiyesi konusunda kararlı olduğumuzu ifade ettim. Karadan girmek dışında girmek dışında bunu yapmanın başka bir yolu yok” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun Refah'a muhtemel bir saldırıya karşı çıkmasına rağmen, Netanyahu her fırsatta operasyonun yapılacağını ifade ediyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptıkları telefon görüşmesinde Netanyahu'ya, "Refah'ı işgal girişiminin hata olacağını" belirtmişti.

İki isim, ABD'nin endişe ve önerilerinin görüşülmesi için İsrailli bir heyetin Washington'a gönderilmesi konusunda anlaşmıştı.