Biden arasının bozuk olduğu İsrail lideri ile görüştü! Netanyahu'dan Gazze'de insani yardıma şartlı evet

ABD Başkanı Joe Biden, soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. Gazze'deki son durumun değerlendirdiği görüşmede Netanyahu, insani yardımlara şartlı evet dedi. Gazze'ye saldırılarının süreceği mesajını veren Netanyahu, bu süreçte insani yardımlara izin vereceğini söyledi.

İsrail'in binlerce masum Filistinlinin sığındığı Refah kentine operasyonları nedeniyle bir süredir araları bozuk olan ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'ye insani yardımların sürmesine şartlı "evet" dedi.

BIDEN-NETANYAHU ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında 45 dakikalık telefon görüşmesinde Gazze'deki son gelişmeler ele alındı.

İsrail Hükümeti Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, İsrail'in bütün hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını vurguladı.

GAZZE'DE İNSANİ YARDIMA ŞARTLI "EVET"

Söz konusu hedefleri "Hamas'ın ortadan kaldırılması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin İsrail için artık tehdit olmamasının sağlanması" olarak sıralayan Netanyahu, ayrıca Gazze'ye "bu hedeflere ulaşmaya yardımcı olacak gerekli insani yardımı" sağlayacaklarını söyledi.

BIDEN'DEN NETANYAHU'YA REFAH'A SALDIRI TEPKİSİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde görüşmeye dair konuştu. Sullivan, Biden'ın İsrail Başbakanı'na, 1 milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine herhangi bir kara operasyonu ve işgal hareketi düzenlememesinin "hata olacağını" söylediğini aktardı.

Sullivan, "Başkan Biden, Başbakan Netanyahu'dan içinde askeri, istihbari ve insani kurum temsilcilerinin olacağı bir heyeti, Refah'la ilgili endişelerimizi dinlemesi ve alternatif bir yaklaşımın ele alınması amacıyla Washington'a göndermesini istedi." dedi.

"Refah'ı ezmeden Hamas'ı ezemezsiniz" şeklindeki argümana katılmadığını vurgulayan Sullivan, Refah'taki insani krizi daha da büyütmeden bölgede Hamas'ın hedef alınabileceğini ve bunu Biden'ın Netanyahu'ya söylediğini aktardı.

İSRAİLLİ HEYET ABD'YE GİDECEK

Sullivan, Biden ile Netanyahu, ABD'nin endişe ve önerilerinin görüşülmesi için İsrailli bir heyetin Washington'a gönderilmesi konusunda anlaştığını söyledi.

Sullivan ayrıca Biden ile Netanyahu arasındaki görüşmenin normal geçtiğini ve normal şekilde bittiğini ifade ederek, ikili arasında telefon görüşmesinde tansiyonun yükseldiği iddialarını yalanladı.

BIDEN İSRAİL'DE ERKEN SEÇİMLERE DESTEK VERMİŞTİ

En son 15 Şubat'ta görüşen iki lider arasındaki temas Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in Netanyahu'nun Gazze'deki savaşı ele alış biçimini sert şekilde eleştirmesinin ardından geldi. Konuşmasında İsrail'de yeni seçimler yapılması gerektiğini söyleyen Schumer'e Biden destek vermişti.