İsrail vahşetinin boyutu! Gazze'de öldürülenlerin yarısından fazlası çocuk

İsrail'in 164 gündür saldırdığı Gazze'de can kaybı 32 bine dayandı. UNICEF Sözcüsü Elder, İsrail'in saldırılarında 13 binden fazla çocuğun öldüğünü söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 164 gündür devam ediyor. Can kaybının 32 bine dayandığı Gazze'deye saldırılardan en çok etkilenenler ise çocuklar oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in saldırdığı Gazze'de 13 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü bildirdi.

"Gazze'de 13 binden fazla çocuk öldürüldü" ifadesini kullanan Sözcü Elder, ateşkes sağlanması için çağrısını yineledi.

CAN KAYBI 32 BİNE DAYANDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 726'ya, yaralı sayısının da 73 bin 792'ye ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.