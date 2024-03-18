Gazze'de son durum... İsrail'den 4. hastane baskını! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze, bugün yeni bir katliam haberine uyandı! İsrail ordusunun, bu sabah içindeki hastaları, sağlık personelini ve yerinden edilmiş insanları umursamadan doğrudan Şifa Hastanesini hedef alarak yeni bir savaş suçu işledi. 7 Ekim'den beri saldırılarını artırarak sürdüren İsrail, 4. hastane saldırısını gerçekleştirdi. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtilirken, Hamas ve İsrail cephesinden de açıklamalar peş peşe geldi. İşte Gazze'den son dakika haberleri...

18.03.2024 11:56

"İSRAİL AÇLIĞI SİLAH OLARAK KULLANIYOR"

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engelleyerek açlığı silah olarak kullandığını söyledi.

18.03.2024 11:30

🔴CAN KAYBI 31 BİN 726'YA YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 164 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 81 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 116 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 31 bin 726'ya, yaralı sayısının da 73 bin 792'ye ulaştığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.

18.03.2024 10:34

UTRECHT'TE 14.000 ÇOCUK AYAKKABILI FİLİSTİN'E DESTEK SERGİSİ

Hollanda'nın Utrecht kentindeki bir meydanda, İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybeden çocukları temsilen 14.000 çocuk ayakkabısı sergilendi.

18.03.2024 10:00

İSRAİL, 80 KİŞİ GÖZALTINA ALDI

The Times of Israel haber sitesi, bu sabahki Şifa Hastanesi'ne düzenlenen saldırının ardından 80 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

18.03.2024 09:52

🔴İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail ordusuna dayandırdığı haberinde, "Hamas yetkilileri tarafından kullanıldığına dair alınan istihbaratın ardından Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlendiği" ifade edildi. Haberde, "İsrail güçleri sağlık kompleksinden (Şifa Hastanesi) açılan ateşe maruz kaldı ve aynı şekilde karşılık vererek 2 kişiyi yaraladı." ifadesi kullanıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerleri ile iç istihbarat birimi Şabak (Şin-Bet) güçlerinin Şifa Hastanesi'nde "terörist faaliyetleri engellemek ve saldırganları yakalamak için çalıştığını" öne sürdü. Adraee, "operasyon ve kuşatma sırasında ordu güçlerine Şifa Hastanesi'nin içinden ateş açıldığını, buna ateşle karşılık verildiğini ve saldırganların yaralandığını" iddia etti.

18.03.2024 09:44

'KATLİAMI DURDURUN' ÇAĞRISI

Sağlık Bakanlığı, Gazze kentindeki Şifa Hastanesine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin ateş açması sonucu birçok Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve yaralamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Şifa Hastanesinin kapısında yangın çıktığı, hastaneye sığınan kadın ve çocuklar arasında dumandan etkilenenler olduğu ve iletişimin kesildiğine dikkat çekilerek, çok sayıda sığınmacının özel ameliyathane binası ile 8 numaralı binadaki acil durum bölümünde mahsur kaldığı vurgulandı.

18.03.2024 08.30

🔴HAMAS'TAN KATLİAMA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hamas, İsrail ordu güçlerinin Şifa Hastanesine baskın düzenlemesine ilişkin Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusunun, bu sabah içindeki hastaları, sağlık personelini ve yerinden edilmiş insanları umursamadan doğrudan Şifa Hastanesini hedef alarak yeni suç işlediği belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların ve Filistin halkına karşı sürdürdüğü imha savaşının, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya ve ordusuna herhangi bir zafer imajı sağlamayacağı kaydedildi.

Bu yapılanların, savunmasız sivilleri hedef alarak herhangi bir askeri başarıya ulaşma konusundaki kafa karışıklığının ve umudun kaybolmasının bir ifadesi olduğu değerlendirmesine yer verilen açıklamada, uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletlerin İsrail ordusuna karşı harekete geçmemesinin, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım ve etnik temizlik savaşını sürdürmesine yeşil ışık yaktığına dikkat çekildi.

18.03.2024 04.00

'HASTANE BASKINI SAVAŞ SUÇUDUR'

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Şifa Tıp Kompleksi'ni (Şifa Hastanesi) tanklarla, insansız hava araçlarıyla (İHA) ve silahlarla basarak içeride ateş açmasını, "İsrail'in sağlık sektörünü ortadan kaldırma ve hastaneleri yok etme yönündeki kasıtlı niyetini doğrulayan" savaş suçu olarak nitelendirdi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, sabahın erken saatlerinden itibaren Şifa Hastanesi'ne tanklar, ağır silahlı askerler ve insansız hava araçlarıyla baskın düzenleyerek hastanenin içinde ateş açmaya başladığı, bunun yaralılar, hastalar ve yerinden edilmiş insanlar arasında korku ve paniğe yol açtığı kaydedildi.

18.03.2024 03.30

GAZZE'DEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI: İSRAİL'İN ŞİFA HASTANESİ'NE YAPTIĞI ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKUN AÇIK İHLALİDİR

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Eş-Şifa Tıp Kompleksi'ni (Şifa Hastanesi) yoğun ateş eşliğinde kuşattığını belirterek, hastaneye yönelik yapılanları uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olarak nitelendirdi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ne yönelik yaptıkları uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olarak nitelendirildi.

Şifa Hastanesi'ne saldırının amacının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sistemini çökertmek olduğu kaydedilen açıklamada, hastanedeki sağlık personelinin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarından İsrail güçleri sorumlu tutuldu.

18.03.2024 03:00

🔴İSRAİL GAZZE 'DEKİ ŞİFA HASTANESİ'E BASKIN DÜZENLEDİ

İsrail ordu güçlerinin, Gazze'nin batısındaki Eş-Şifa Tıp Kompleksi'ne (Şifa Hastanesi) insansız hava araçları (İHA) ve yoğun silah sesleri eşliğinde düzenlediği baskında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail tankları ve askeri araçları, yoğun ateş koruması altında aniden Gazze şehrinin batısındaki bölgelere girerek binlerce yerinden edilmiş, hasta ve yaralının bulunduğu Şifa Hastanesi'ni kuşattı, hastanenin bazı kısımlarını top mermileri ve İHA'lar ile hedef aldı.

Baskından önce yerinden edilenlerin bazıları hastaneyi terk etmeyi başarırken, İsrail güçlerinin hastaneyi hedef alması ve içeriye ateş açması yerinden edilmiş kişilerden bazılarının ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

18.03.2024 02.00

GAZZE'NİN KUZEYİNE İKİNCİ İNSANİ YARDIM KONVOYU GİRDİ

Gazze'nin kuzeyine ikinci insani yardım konvoyu girdi. Yardımları taşıyan tırlar, Salahuddin Caddesi üzerinden Gazze'nin kuzeyine ulaştı. Getirilen yardımlar Cibaliye’nin doğusundaki UNRWA deposuna indirildi. Cibaliye Kampına ulaşan 9 tırın 2'sinin un yüklü olduğu, diğerlerinin ise içlerinde konserve olduğu belirtildi.

18.03.2024 01.30

ABD MERKEZ KOMUTANLIĞI, GAZZE'YE HAVADAN YARDIM HAZIRLIĞI YAPTI

ABD Merkez Komutanlığı, Florida eyaletinin Tampa kentinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet C-17 Globemaster III uçağını Gazze'ye havadan insani yardım indirmek üzere hazırladı.

Gazze'nin kuzey bölgelerine indirilecek olan yardım paketleri yaklaşık 28.000 öğün yemek ve 17.250 litre su içeriyor.

Yer: Gazze