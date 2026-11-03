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Sağlık

Uzmanından ezber bozan açıklama! Astımlı çocuğa en iyi ilaç yüzme

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Uzmanından ezber bozan açıklama! Astımlı çocuğa en iyi ilaç yüzme
Başlık ResmiUzmanından ezber bozan açıklama! Astımlı çocuğa en iyi ilaç yüzme

Türk Toraks Derneği Üyesi Prof. Dr. Elif Dağlı, yüzmenin astımlı çocuklar için sakıncalı olmadığını belirterek solunum kaslarını ve diyaframı güçlendirdiğini, akciğer kapasitesini artırdığını söyledi. Dağlı, çocukluk ve ergenlik döneminde yapılan sporun yetişkinlikte akciğer sağlığına da katkı sağladığını vurguladı.

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Halk arasında “Astımlı hastaya yüzmek zarar verir” tabusu yıkıldı. Kalp ve akciğer sağlığını güçlendiren yüzmenin astıma da iyi geldiğini belirten Türk Toraks Derneği Üyesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “Yüzmek; çocukların nefeslerini kol hareketleriyle senkronize etmesini sağlar, diyaframı güçlendirir ve akciğer verimliliğini artırır. Nemli ortam öksürüğü tetiklemez. Yüzme, soğuk havadaki sert koşu sporlarına göre beyin ve vücut için çok daha faydalıdır. Yüzmek, beyin için yürüyüş veya koşudan daha iyidir” dedi.

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Prof. Dr. Dağlı, yüzmenin astımlı çocuklarda gelişim açısından kritik rol oynadığını vurgulayarak, “Yüzme astımı olan çocuklar için sakıncalı değil, aksine astımın geçmesine yardımcı olur ve kişiliği geliştirir. Çocuklukta spor yapmak akciğer için altın yatırımdır. European Respiratory Journal’da yayımlanan kapsamlı bir çalışma da çocukluk ve ergenlikte spor yapanların yetişkinlikte akciğer fonksiyonlarının çok daha iyi olduğunu ispatlıyor” ifadelerini kullandı.

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