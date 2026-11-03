Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu: Togg T6X’in üretimine gelecek yıl başlanacak

Bugüne kadar 130 binden fazla Togg’un yollara çıktığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “2027 yılında T6X modelinin üretime başlamasıyla Togg’un kullanıcı kitlesinin daha da genişlemesini hedefliyoruz” dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Yerli teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Kacır, “Yapay zekâ destekli yerli navigasyon uygulamamızı önümüzdeki yıl hayata geçireceğiz. Millî Modüler Nükleer Reaktör Programı’nda ilk prototipimiz 2030 yılında üretime hazır hâle gelecek” dedi. Kacır, Türkçe yapay zekâ dil modellerinin sağlık, finans, hukuk ve haberleşme sektörlerine yönelik uygulamalarını da hayata geçirdiklerini söyledi.

AY YOLCULUĞU İÇİN TAKVİM VERİLDİ

Ay uzay aracının yüzde 87 yerlilikle üretildiğini belirten Kacır, aracın 2027’nin ilk aylarında uzaya gönderileceğini ifade etti. Kacır, “Görev süresince Güneş rüzgârlarının Ay yüzeyiyle etkileşimini, Ay yüzeyindeki suyun oluşum mekanizmalarını, Ay’ın manyetik alanlarını ve yüzeyin ısıl özelliklerini inceleyecek aracımızı 2027’nin ilk aylarında uzaya gönderecek, Ay yörüngesine ve nihayetinde Ay’a ulaştıracağız” dedi. İMECE-2’nin 2027’de, İMECE-3’ün ise 2028’de uzaya gönderileceğini kaydeden Kacır, TÜRKSAT 7A uydusunun çalışmalarına da başlandığını açıkladı.

TOGG T6X 2027’DE ÜRETİME GİRECEK

Son bir yılda 55 bin, bugüne kadar ise 130 binden fazla Togg’un yollara çıktığını belirten Kacır, “2027 yılında T6X modelinin üretime başlamasıyla Togg’un kullanıcı kitlesinin daha da genişlemesini hedefliyoruz. Sunduğumuz desteklerle ülke genelinde elektrikli araç şarj bağlantısı sayısını 48 bin 900’e ulaştırdık” diye konuştu.

HİDROJENLİ KAMYON YOLLARA ÇIKACAK

Ulaştırmada yerli teknoloji çalışmalarına değinen Kacır, hidrojen depolama ve yakıt pili geliştirme çalışmaları TÜBİTAK MAM’da tamamlanan 800 kilometre menzilli ticari kamyon platformunun gelecek yıl yollara çıkacağını açıkladı. Kacır, “Sıfır emisyonlu millî lokomotifimizde kullanılacak 800 beygir gücündeki yerli hidrojen motorumuzu ürettik. Yerli sinyalizasyon sistemlerimizin kullanıldığı demiryolu ağını bin kilometrenin üzerine çıkardık” ifadelerini kullandı.

ÇİP ÜRETİMİNDE YENİ TESİS

AESA radarları, arayıcı başlıklar, uydu, 5G ve askerî haberleşme sistemleri için kritik öneme sahip radyo frekans çiplerinin TÜBİTAK BİLGEM’de üretildiğini söyleyen Kacır şunları kaydetti: İnşasına başladığımız yeni tesisimizle kimlik ve pasaportlardan savunma sanayine, otomotivden beyaz eşyaya pek çok alanda çip üretim yetkinliğimizi genişleteceğiz.

5 MİLYON KİŞİYE YAPAY ZEKÂ EĞİTİMİ

Yapay zekâ alanındaki hedefleri paylaşan Kacır, 54 kübit işlemci gücüne sahip kuantum bilgisayarın 2027’de devreye alınacağını bildirdi. Kacır, “İki yılda en az 5 milyon vatandaşımıza yapay zekâ okuryazarlığı eğitimi vereceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zekâ uzmanı ve 100 bin yapay zekâ uygulama profesyoneli yetiştireceğiz” diye konuştu. Veri merkezlerinin toplam kurulu gücünü en az 1 gigavata ulaştıracaklarını ifade eden Kacır, veri merkezi ve bulut bilişim altyapılarında en az 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımı hedeflediklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu: Togg T6X’in üretimine gelecek yıl başlanacak

AY ARACININ MAKETİ KOMİSYONDA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna, makam aracı olarak kullandığı Togg T10F ile geldi. Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan, Zekeriya Çoştu ile Muhammet Kasım Gönüllü de Togg araçlarıyla Bakan Kacır’a eşlik etti. Görüşmelerin yapıldığı bütçe salonunda, ASELSAN’ın geliştirdiği açık kalp cerrahisinin en kritik alanlarında, kalp ve akciğer fonksiyonlarını devralarak hastaya ikinci nefes olan LIFELINE HLM cihazının motoru ile Türkiye’nin ilk Ay aracının maketi sergilendi.

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