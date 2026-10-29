Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi için Ankara'da bulunan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti. TOGG'un özel tasarlanan limuzinleriyle tören alanına gelen liderler, mehteran gösterisi ve Türk Yıldızları'nın uçuşuyla karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda düzenlenen fidan dikim törenine katıldı.

Programda kültürel etkinlikler, mehteran gösterisi ve Türk Yıldızları’nın akrobasi uçuşu da yer aldı.

TOGG limuzinleri, mehteran ve Türk Yıldızları: Ankara'da dikkat çeken zirve

Liderler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tören alanına Türkiye'nin yerli ve millî otomobili TOGG T10X'in özel tasarlanan limuzin modelleriyle ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman törene katıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’in de yer aldığı törende, liderler çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

TOGG limuzinleri, mehteran ve Türk Yıldızları: Ankara'da dikkat çeken zirve

MEHTERAN EŞLİĞİNDE TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ

Fidan dikiminin ardından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Muhafız Alayı Bandosu çeşitli marşlar seslendirdi. Marşlara geleneksel dans gösterisi eşlik etti.

Programın devamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, tören alanı üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

TOGG limuzinleri, mehteran ve Türk Yıldızları: Ankara'da dikkat çeken zirve

ORHUN YAZITLARI ÖNÜNDE HATIRA FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk liderler, parkta bulunan Orhun Yazıtları örneklerinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafta Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Tokayev, Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva, Caparov ve eşi Aygül Caparova, Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman ile diğer heyet üyeleri yer aldı.

Erdoğan, konuklarına parkta bulunan kültürel miras alanını da gezdirdi. Ayasofya, Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, Göbeklitepe, Selimiye Camisi, Haydarpaşa Garı, Dolmabahçe Sarayı ve Sümela Manastırı gibi önemli yapıların minyatürlerinin bulunduğu bölümde liderlere Türkiye’nin tarihî ve kültürel mirası tanıtıldı.

TOGG limuzinleri, mehteran ve Türk Yıldızları: Ankara'da dikkat çeken zirve

'ATLARIN DANSI: DİRİLİŞ ATEŞİ' GÖSTERİSİ SAHNELENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk liderler, TOGG T10X'in özel tasarlanan limuzin modelleriyle Malazgirt Gösteri Merkezi’ndeki kültürel programa geçti.

Burada Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan tarihî yolculuğunu konu alan “Atların Dansı: Diriliş Ateşi” gösterisi sahnelendi.

Programa TDT liderlerinin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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