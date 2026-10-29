Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), savunma sanayiinde ortak üretim ve teknolojik iş birliğini öngören 2027 Yol Haritası'nı kabul etti. Ankara'da düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk devletlerinin güvenlik alanındaki koordinasyonunu güçlendirdiğini açıkladı. Bayramov, TDT'nin Birleşmiş Milletler'de gözlemci statüsü kazanması için ortak diplomatik çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

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Türk devletleri, savunma sanayii ve güvenlik alanındaki iş birliğini yeni bir aşamaya taşıyacak adımlar atmaya devam ediyor.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), ortak üretim ve teknolojik iş birliğini kapsayan 2027 Yol Haritası'nı kabul etti.

Ankara'da düzenlenen kritik toplantıda, Türk dünyasının güvenlik alanındaki ortak çalışmaları ve uluslararası arenada birlikte hareket etme hedefleri de ele alındı.

Ankara'daki Türk Devletleri Zirvesi'nden kritik karar! Azerbaycan Türkiye'ye teşekkür etti

TÜRK DEVLETLERİNDEN ORTAK SAVUNMA SANAYİİ ADIMI

Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ankara'da düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi 13. Toplantısı'na katılarak teşkilatın son dönemde yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi.

Bayramov, Azerbaycan'ın TDT dönem başkanlığı sırasında güvenlik ve savunma alanında önemli kararlar alındığını açıkladı.

Söz konusu kapsamda, savunma sanayiinde ortak üretim ve teknolojik iş birliğini öngören 2027 Yol Haritası'nın kabul edildiğini bildirdi.

Ayrıca Bakü'de TDT üyesi ülkelerin Güvenlik Konseyleri Sekreterleri toplantısının düzenlendiğini hatırlatan Bayramov, güvenlik alanındaki siyasi diyaloğun ve ulusal kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

TÜRK DEVLETLERİ BM'DE ORTAK HAREKET EDİYOR

Toplantının bir diğer gündem maddesi, Türk Devletleri Teşkilatının Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki konumunun güçlendirilmesi oldu.

Bayramov, "New York'ta gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatının BM Genel Kurulu'nda gözlemci statüsü kazanması için ortak diplomatik çabalarımızı sürdürmenin önemini ele aldık. Ayrıca TDT'nin ortak bildirilerinin BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyinin resmî belgeleri olarak yayımlanması uygulamasını başlattık" dedi.

Ankara'daki Türk Devletleri Zirvesi'nden kritik karar! Azerbaycan Türkiye'ye teşekkür etti

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'IN GÜVENLİĞİ İÇİN DAYANIŞMA MESAJI

Bayramov, 2026 yılı içerisinde TDT dışişleri bakanlarının dört gayriresmî toplantı gerçekleştirdiğini söyledi.

İstanbul'da düzenlenen toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin ortak bildiri kabul edildiğini hatırlatan Bakan, söz konusu metinde Türkiye ve Azerbaycan'ın güvenliğine yönelik tehditler karşısında dayanışma mesajı verildiğini aktardı.

Bayramov, bölgesel ve uluslararası gelişmeler karşısında Türk devletlerinin ortak tutum geliştirmesinin önemine değindi.

Ankara'daki Türk Devletleri Zirvesi'nden kritik karar! Azerbaycan Türkiye'ye teşekkür etti

ULAŞTIRMA, ENERJİ VE TİCARETTE YENİ HEDEFLER

Azerbaycan'ın 2025 yılında Gebele'de düzenlenen zirvenin ardından üstlendiği dönem başkanlığını da değerlendiren Bayramov, ekonomik bağlantıların genişletilmesine yönelik çalışmaları anlattı.

Ticaret, yatırım, ulaştırma, enerji, finans, dijital kalkınma, inovasyon ve yeni teknolojiler alanlarında iş birliğinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Gebele Zirvesi'nde oluşturulan TDT+ formatının ise üçüncü ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla yeni ortaklıkların geliştirilmesine imkân sağladığını ifade etti.

TÜRKİYE'YE DÖNEM BAŞKANLIĞI MESAJI

Konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'yi tebrik ederek başlayan Bayramov, kardeş Türkiye halkının ve devletinin bayramını kutladı.

Azerbaycan'ın dönem başkanlığı boyunca yürütülen çalışmalara destek veren üye ve gözlemci ülkelere teşekkür eden Bayramov, Türkiye'nin yaklaşan TDT dönem başkanlığında da iş birliğinin devam edeceğine inandığını söyledi.

Bayramov, Türkiye'ye yeni dönem başkanlığı için başarı dileklerini iletti.

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