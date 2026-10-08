Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Ağırlık merkezi Doğu’ya kayıyor

Serbest ticaret anlayışının yerini korumacılığın öne çıktığı bir ekonomi yaklaşımına bıraktığını ifade eden Bakan Mehmet Fatih Kacır, “Üretimin ve yatırımın küresel haritasını baştan başa yeniden çizen bu dönemle birlikte küresel ekonominin ağırlık merkezi Batı’dan Doğu’ya kayıyor. Pek çok ülke bu gerçeği yeni yeni fark etti” dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, küresel ekonominin jeopolitik ve stratejik kırılmalar sebebiyle yön arayışına girdiği bir süreçte olunduğunu belirterek, “Uzun yıllar küresel refahın temeli olarak görülen serbest ticaret anlayışı yerini giderek korumacılığın öne çıktığı bir ekonomi yaklaşımına bırakıyor” dedi. Bacacı Yatırım Holding tarafından İstanbul Finans Merkezinde düzenlenen ‘Yatırımın Yeni Odağı: Geleceğe Değer Üretmek Zirvesi’nde konuşan Kacır, “Ülkeler üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerini millî egemenliklerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Yeni bir dünya düzeninin şekillendiği, tedarik zincirlerinin kırıldığı ve belirsizliklerin arttığı bu dönemde ülkeler sanayi ve yatırım politikalarında hem daha korumacı hem de daha seçici bir yaklaşım benimsiyor. Üretimin ve yatırımın küresel haritasını baştan başa yeniden çizen bu dönemle birlikte küresel ekonominin ağırlık merkezi Batı’dan Doğu’ya kayıyor. Pek çok ülke bu gerçeği yeni yeni fark etti” diye konuştu.

TEŞVİKLE 4 MİLYON İSTİHDAM

Sadece yatırım teşvikleriyle 26 trilyon liralık 126 bin yatırımın ve 4 milyon nitelikli istihdamın önünü açtıklarını anlatan Kacır, “Katma değerli alanlarda 52 milyar dolarlık yatırım tutarına sahip 83 projeyi destekledik. Bizi geleceğe taşıyacak olan Millî Teknoloji Hamlesi’dir” ifadelerini kullandı. Piyasa değeri 1 milyar doları aşan teknoloji girişimlerine ilişkin de hedeflerini paylaşan Kacır, şöyle devam etti: 2019’a kadar henüz Unicorn’u olmayan bir ülke iken kurduğumuz ekosistem ve altyapının da desteğiyle bugün 8 Unicorn’umuz, bizim deyimimizle 8 Turcorn’umuz var. Hedefimiz 2030’a kadar ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğması ve Turcorn’larımızın toplam değerlemesinin 100 milyar doları aşması. 2030 yılına dek 30 milyar dolar devlet desteğiyle hayata geçirmeyi hedeflediğimiz yatırımlar, Türkiye’yi küresel inovasyon liginde üst sıralara taşıyacak.

TÜRKİYE YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMİNİ KORUYOR

Bacacı Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayla Tanıl, Türkiye’nin geçen yıl 475 sıfırdan uluslararası yatırım projesi çektiğini belirterek, “Yatırım tutarı 21,1 milyar dolara ulaşan bu projeler kapsamında, 47 binden fazla kişiye istihdam oluşturulması öngörülüyor. Yatırım kararlarının daha temkinli seyrettiği bir dönemde Türkiye’nin ortaya koyduğu performans; güçlü üretim altyapısı, nitelikli insan kaynağı, yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik adımlarıyla ülkemizin uluslararası yatırımcılar açısından önemini koruduğunu gösteriyor” dedi.

Fatih Karahan

SIKI DURUŞU SÜRDÜRECEĞİZ

TCMB Başkanı Fatih Karahan, fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve sağlıklı bir yatırım ortamına zemin hazırlayacak önemli bir ön şart olduğunu vurgulayarak, “Dezenflasyon konusundaki kazanımlarımızın devamını sağlamak için ihtiyatlı olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda, fiyat istikrarı sağlanana kadar gerekli sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceğimizi vurgulamak isterim” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Ağırlık merkezi Doğu’ya kayıyor

TÜRKİYE BÖLGESEL MERKEZ

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye’nin 2003’ten bu yana yapılan yatırımlarla ve uygulanan politikalarla bölgesel bir merkez hâline geldiğini söyledi. Türkiye’yi Asya ile Avrupa arasında bir köprü olarak sınırlayan anlayıştan, Asya’nın, Afrika’nın ve Avrupa’nın kesişim noktasında olduğu bir vizyona geçtiklerini anlatan Dağlıoğlu, Türkiye’nin yüksek orta gelirli ülke sınıfına çıktığını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Ağırlık merkezi Doğu’ya kayıyor

HEDEF, GELECEĞE DEĞER ÜRETMEK

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Salim Arda Ermut, “Finansal hizmetlerden enerjiye, telekomünikasyondan ulaştırma ve lojistiğe, madencilikten teknolojiye kadar 7 farklı sektörde faaliyet gösteren 36 şirketten oluşan büyük bir portföyü bünyemizde barındırıyoruz” dedi. Ermut, bu ölçekteki bir portföyü yönetirken işletmelerin varlıklarının değerini artırmayı, geleceğe değer üretmeyi hedef ettiklerini söyledi.

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