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Haberler > Dünya > Netanyahu, Refah'a saldıracakları tarihi verdi

Netanyahu, Refah'a saldıracakları tarihi verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Netanyahu, Refah&#039;a saldıracakları tarihi verdi
İsrail, Gazze, Netanyahu, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Netanyahu dünyanın çağrılarına rağmen yerinden edilmiş 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a birkaç hafta içinde saldıracaklarını duyurdu. İnsanlık suçunun işlendiği Gazze'de tepkilere rağmen kararından dönmeyen Netanyahu, "İsrail'e baskı yapmak yerine, Hamas ve patronu İran'a baskı yapın" sözleriyle kendini savunarak ABD Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'in eleştirilerine de sert tepki verdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırdığı Gazze'de büyük katliamlardan birisi daha gerçekleşmek üzere. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümet toplantısı öncesi savaşa ve dünyanın kendisine yönelik tepkilerine cevap verdi.

Savaşın ilk gününden bugüne askeri ve diplomatik olmak üzere iki cephede savaştıklarını kaydeden İsrail Başbakanı, uluslararası baskının arttığını söyledi. 

'BENİ DURDURMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Uluslararası toplumda, orduya, hükümete ve kendisine "asılsız suçlamalar" yöneltilerek, savaşı hedeflerine ulaşmadan durdurmaya çalışanların olduğuna işaret eden Netanyahu, "Bunu şimdi, savaşın zirvesinde seçimlere gidilmesi çabasıyla yapıyorlar. Bunu yapıyorlar çünkü yapılacak seçimlerin savaşı durduracağını ve ülkeyi en az altı ay felç edeceğini biliyorlar." ifadelerini kullandı.

'HAMAS'I ORTADAN KALDIRACAĞIZ'

Netanyahu, uluslararası baskının İsrail'i savaşın tüm hedeflerini gerçekleştirmekten alıkoyamayacağını savunarak, bu hedeflerin "Hamas'ı ortadan kaldırmak, tüm rehinelerimizi serbest bırakmak ve Gazze'nin bir daha asla İsrail'e tehdit oluşturmamasını sağlamak" olduğunu söyledi.

ULUSLARARASI TOPLUMA SESLENDİ

"Uluslararası toplumdaki dostlarımıza şunu söylüyorum, Holokost'tan bu yana en korkunç Yahudi katliamı 7 Ekim'i bu kadar çabuk mu unuttunuz?" diyen Netanyahu, uluslararası topluma hitaben "İsrail'e baskı yapmak yerine, Hamas ve patronu İran'a baskı yapın." şeklinde konuştu.

REFAH'A OPERASYONUN TARİHİNİ VERDİ

Refah'a operasyon düzenleyeceklerini tekrarlayan Netanyahu, "Bu amaçla, sivil halkın savaş alanlarından tahliyesine dair adımların atılması da dahil olmak üzere, Refah'a yönelik operasyonel eylem planlarını onayladık. Bu, askeri harekât öncesindeki önemli bir aşamadır." dedi.

Başbakan Netanyahu, Refah'a operasyonun birkaç hafta içerisinde başlayacağına işaret etti.

NETANYAHU'NUN SÖZLERİ BIDEN'A MESAJ MI?

İsrail basınında Netanyahu'nun uluslararası topluma hitaben söylediği sözlerin ABD Başkanı Joe Biden'a mesaj olduğu değerlendiriliyor.

Biden, Netanyahu'nun Gazze'deki krizi kötü yönettiğini ve ülkede seçimlere gidilmesi gerektiğini ifade eden Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'in "iyi bir konuşma yaptığını" ve düşüncelerinin "pek çok Amerikalı tarafından paylaşıldığını" belirtmişti.

Netanyahu'nun Refah'a saldırı onayı, ABD ve Mısır dahil uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen gelmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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