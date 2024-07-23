ABD Kongresi'ne "Netanyahu" boykotu! Kamala Harris başkanlık etmeyecek

24 Temmuz'da gerçekleşecek ABD Kongresi'nde Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren katliamın öncüsü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşma yapacak olması, ülkede Demokratlar tarafından tepkiyle karşılandı. ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından aday olmasına kesin gözüyle bakılan Kamala Harris'in Kongre oturumuna başkanlık etmeyeceği belirtildi. Öte yandan çok sayıda Demokratın da Kongre'ye katılmayacağı öne sürüldü.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden sayısız katliama yön veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın yapılacak ABD Kongresi'nde konuşma yapacak olması Demokratların sert tepkisine yol açtı. Demokratlardan çok sayıda isim Kongre'ye katılmayacağını ifade etti.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından yerine aday olması beklenen Kamala Harris'in, Kongre oturumuna başkanlık edip etmeyeceği ile ilgili tartışma neticelendi.

KAMALA HARRİS SALONDA YER ALMAYACAK

ABD'de başkanlık yarışının en önemli figürü haline gelen ve görevi gereği ortak oturumlarda Senato'ya başkanlık eden Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris, Netanyahu'nun yarınki hitabında salonda yer almayacak.

İsrail'e koşulsuz desteği nedeniyle eleştirilen Biden yönetiminin 2 numaralı isminin Netanyahu ile görüşüp görüşmeyeceği ve muhtemel Gazze politikasının ne olacağı tartışılıyor.

OTURUMA BAŞKANLIK ETMEYECEK

ABD medyasına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen Harris'in bazı yardımcıları ve Kongre kaynakları, Harris'in yarın gerçekleşecek ortak oturuma katılmayacağını ve oturuma başkanlık etmeyeceğini bildirdi.

Bununla birlikte yarınki ortak oturuma bazı Demokrat Kongre üyelerinin Netanyahu'yu boykot amacıyla katılmayacakları bildirildi. Washington Post'a değerlendirme yapan Harris'in yardımcılarından biri, Başkan Yardımcısı'nın yarınki oturuma katılmamasının "politika değişikliği olmadığını" ve "Netanyahu ile ayrıca görüşme yapacağını" belirtti.

DEMOKRATLARDAN NETANYAHU'YA BOYKOT

Kongre'nin birkaç Demokrat üye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Kongre'nin ortak oturumunda yapacağı konuşmayı, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinden duydukları memnuniyetsizliği gerekçe göstererek boykot etme niyetlerini açıkladı. Bu karar, Demokrat Parti içinde ABD'nin İsrail'e yönelik politikası konusunda büyüyen bir bölünmeyi vurguluyor.

Birçok Demokrat tarihsel olarak İsrail'e güçlü destek göstermiş olsa da, Gazze'deki son gelişmeler partinin bir kesiminin Netanyahu'nun ziyaretine açıkça karşı çıkmasına neden oldu. Bu milletvekilleri, İsrail'in bölgedeki politikalarının insani etkisine ilişkin endişelerini dile getirdiler.

ABD DIŞ POLİTİKASI SORGULANIYOR

Biden yönetiminin İsrail'e koşulsuz desteğine yönelik eleştiriler yoğunlaştı ve birçok kişi dış politikasının yönünü sorguladı. Harris'in yokluğu, bazı Demokrat milletvekillerinin planlı boykotuyla birleşince, ABD'nin İsrail ile nasıl ilişki kurması gerektiği konusunda, özellikle Gazze'deki durumla ilgili olarak, iç çatışmaların altını çiziyor.

Şu anda Delaware'deki evinde COVID-19'dan iyileşen Başkan Joe Biden, Perşembe günü Beyaz Saray'da Netanyahu ile bir araya gelecek. Bu görüşmenin devam eden endişeleri ele alması ve potansiyel olarak yönetimin İsrail-Filistin çatışmasına yaklaşımını yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Demokrat milletvekillerinin boykotu, parti içinde önemli bir değişime işaret ediyor; zira İsrail'e yönelik daha dengeli ve insani odaklı bir politika çağrıları güç kazanıyor.

ABD'Lİ SENATÖR DE RESTİ ÇEKTİ

ABD’nin Oregon eyaletinden Demokrat Senatör Jeff Merkley, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Kongre konuşmasına katılmayacağını açıkladı.