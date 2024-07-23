ABD Kongresi'ne "Netanyahu" boykotu! Kamala Harris başkanlık etmeyecek
Dünya Haberleri
24 Temmuz'da gerçekleşecek ABD Kongresi'nde Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren katliamın öncüsü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşma yapacak olması, ülkede Demokratlar tarafından tepkiyle karşılandı. ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından aday olmasına kesin gözüyle bakılan Kamala Harris'in Kongre oturumuna başkanlık etmeyeceği belirtildi. Öte yandan çok sayıda Demokratın da Kongre'ye katılmayacağı öne sürüldü.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden sayısız katliama yön veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın yapılacak ABD Kongresi'nde konuşma yapacak olması Demokratların sert tepkisine yol açtı. Demokratlardan çok sayıda isim Kongre'ye katılmayacağını ifade etti.
Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından yerine aday olması beklenen Kamala Harris'in, Kongre oturumuna başkanlık edip etmeyeceği ile ilgili tartışma neticelendi.
KAMALA HARRİS SALONDA YER ALMAYACAK
ABD'de başkanlık yarışının en önemli figürü haline gelen ve görevi gereği ortak oturumlarda Senato'ya başkanlık eden Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris, Netanyahu'nun yarınki hitabında salonda yer almayacak.
İsrail'e koşulsuz desteği nedeniyle eleştirilen Biden yönetiminin 2 numaralı isminin Netanyahu ile görüşüp görüşmeyeceği ve muhtemel Gazze politikasının ne olacağı tartışılıyor.
OTURUMA BAŞKANLIK ETMEYECEK
ABD medyasına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen Harris'in bazı yardımcıları ve Kongre kaynakları, Harris'in yarın gerçekleşecek ortak oturuma katılmayacağını ve oturuma başkanlık etmeyeceğini bildirdi.
Bununla birlikte yarınki ortak oturuma bazı Demokrat Kongre üyelerinin Netanyahu'yu boykot amacıyla katılmayacakları bildirildi. Washington Post'a değerlendirme yapan Harris'in yardımcılarından biri, Başkan Yardımcısı'nın yarınki oturuma katılmamasının "politika değişikliği olmadığını" ve "Netanyahu ile ayrıca görüşme yapacağını" belirtti.
DEMOKRATLARDAN NETANYAHU'YA BOYKOT
Kongre'nin birkaç Demokrat üye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Kongre'nin ortak oturumunda yapacağı konuşmayı, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinden duydukları memnuniyetsizliği gerekçe göstererek boykot etme niyetlerini açıkladı. Bu karar, Demokrat Parti içinde ABD'nin İsrail'e yönelik politikası konusunda büyüyen bir bölünmeyi vurguluyor.
Birçok Demokrat tarihsel olarak İsrail'e güçlü destek göstermiş olsa da, Gazze'deki son gelişmeler partinin bir kesiminin Netanyahu'nun ziyaretine açıkça karşı çıkmasına neden oldu. Bu milletvekilleri, İsrail'in bölgedeki politikalarının insani etkisine ilişkin endişelerini dile getirdiler.
ABD DIŞ POLİTİKASI SORGULANIYOR
Biden yönetiminin İsrail'e koşulsuz desteğine yönelik eleştiriler yoğunlaştı ve birçok kişi dış politikasının yönünü sorguladı. Harris'in yokluğu, bazı Demokrat milletvekillerinin planlı boykotuyla birleşince, ABD'nin İsrail ile nasıl ilişki kurması gerektiği konusunda, özellikle Gazze'deki durumla ilgili olarak, iç çatışmaların altını çiziyor.
Şu anda Delaware'deki evinde COVID-19'dan iyileşen Başkan Joe Biden, Perşembe günü Beyaz Saray'da Netanyahu ile bir araya gelecek. Bu görüşmenin devam eden endişeleri ele alması ve potansiyel olarak yönetimin İsrail-Filistin çatışmasına yaklaşımını yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Demokrat milletvekillerinin boykotu, parti içinde önemli bir değişime işaret ediyor; zira İsrail'e yönelik daha dengeli ve insani odaklı bir politika çağrıları güç kazanıyor.
ABD'Lİ SENATÖR DE RESTİ ÇEKTİ
Senatör Merkley, X’ten yaptığı paylaşımda, "Netanyahu’nun konuşmasına katılmayacağım" açıklamasını yaptı.
NETANYAHU ALEYHİNE MEKTUP!
Eski ulusal güvenlik yetkilileri, akademisyenler ve iş insanlarından oluşan İsrailli üst düzey bir grup, ABD Kongre liderlerine, yarın Kongrede konuşma yapacak olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu “hem İsrail'in hem de Amerika'nın ulusal güvenliğini tehdit etmekle” suçlayan bir mektup gönderdi.
Mektup, bu sabah Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'e ulaştırıldı.
PROTESTOLARA YÖNELİK GÜVENLİK ÖNLEMİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu yarınki ortak oturumda ağırlamaya hazırlanan ABD Kongre binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı sivil toplu örgütlerinin Gazze'deki saldırıları nedeniyle Netanyahu'yu protesto etmesi bekleniyor.
5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi ve yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in aday olmasıyla çalkalanan Washington, yarın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kongredeki konuşmasına tanıklık edecek.
DAHA ÖNCE DE DİNLEMEDİLER
Netanyahu, Mart 2015'te eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Kongresine hitap ettiğinde yaklaşık 60 demokrat kendisini dinlemeye gelmemişti.
İsrail Başbakanı'nın yarın ABD Kongresinde planlanan konuşmasına daha fazla sayıda demokratın katılmayacağı kaydediliyor.