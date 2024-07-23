ABD'yi karıştıran iddia! Biden aslında adaylıktan çekilmedi mi?

Başkan Joe Biden'ın, rakibi Donald Trump'ın suikast girişimine uğramasının ardından 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçim yarışında adaylıktan çekilmesi ABD'de ortalığı karıştırdı. Biden'ın adaylıktan çekilmeye zorlanıp zorlanmadığı tartışılırken, istifa mektubundaki imzanın ona ait olmadığı dahi iddia edildi. Son olarak İngiliz yayın organı UnHerd'de dikkat çeken bir analiz kaleme alındı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Donald Trump'a yönelik suikast girişimin ardından bir anda istifa etmesinin ardından dünya çalkalanıyor.

"ABD'yi kim yönetiyor" sorusuyla başlayan tartışmada, Biden'ın aslında adaylığını geri çekmediği ve açıklamanın altındaki imzanın ona ait olmadığı iddialarına yol açtı.

İMZA BİDEN'A MI AİT?

İngiliz yayın organı UnHerd’ün köşe yazarı Malcom Kyeyune, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Filler tepişir, çimenler ezilir” başlıklı makalesinde, ABD siyasi sisteminde yaşanan karmaşanın, ‘Amerika’da asıl yetki kimde’ sorusunu gündeme getirdiğini vurgulayan yazar, Biden'ın istifa edip etmediğini sorguladı.

Kyeyune, ‘Amerika’da asıl yetki kimde’ sorusunu gündeme getirirken, geçtiğimiz günlerde başkanlık yarışında kendisini yalnızca Yüce Allah'ın engelleyeceği yemini eden Biden’ın bir anda yarıştan çekilmesine dikkat çekti.

BEYAZ SARAY SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ

Ayrıca yazar, Biden'ın sadece bir sosyal medya paylaşımıyla adaylıktan çekildiğini ve ani duyuruyu Beyaz Saray çalışanlarının bile internet üzerinden öğrendiğini ifade etti.

ABD halkı ve tüm dünya, Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilme kararına alışmaya çalışırken, Biden'ın aslında adaylığını geri çekmediği ve açıklamanın altındaki imzanın ona ait olmadığı iddialarıyla da çalkalanıyor.

BİDEN'IN İSTİFASI

ABD Başkanı Joe Biden, 21 Temmuz tarihinde, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Biden'ın istifasında belirttiği, "Biden, "Her ne kadar yeniden seçilmek istesem de, görevimden ayrılmamın ve görev süremin geri kalanında yalnızca Başkanlık görevimi yerine getirmeye odaklanmamın partim ve ülkem için en iyisi olacağına inanıyorum" ifadeleri dünyada geniş yankı buldu.

ERHAL İSTİFASI İSTENMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasının ardından sıcak bir gelişme yaşandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, X sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulunarak "Joe Biden başkan adaylığına uygun değilse, başkan olarak görev yapmaya da uygun değil. Görevden derhal istifa etmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.