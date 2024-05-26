ABD medyasından dikkat çeken yazı: İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünden çarpıcı detaylar

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonrası ABD basınından çarpıcı bir analiz geldi. İran ajanlarının, olası gösterileri engellemek için sokaklara indiğinin belirtildiği yazıda, Reisi ve Abdullahiyan'ın naaşlarının tanınmayacak derecede yandığı ifade edildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonrası hayatını kaybetmesiyle 'kaza mı yoksa sabotaj mı' soruları merak konusu oldu. The New York Times gazetesi, "Aramalar, Arama Ekipleri, Dronlar: İran Cumhurbaşkanı'nı Bulmak İçin 17 Saat" başlıklı yazısında kaza sonrası detaylara yer verdi.

Habere göre, düşen helikopterin pilotu telefonla arandı, telefonu Tebriz Cuma İmamı El-Haşim açtı ve "Ağaçların ortasındayım, yalnızım, kimseyi göremiyorum, yanmış ağaçların ortasındayım" dedi.

Bir sonraki telefon görüşmelerinde, İmam El-Haşim'in sesinin güçsüzleşmeye başladığı ve bir noktadan sonra cevap veremediği aktarıldı.

İranlı yetkililerin helikopterin acil iniş değil de kaza yaptığını anlayınca panik yaşadığının belirtildi.

'AJANLAR SOKAKLARA İNDİ'

Yazıda şu ayrıntılara yer verildi:

"Tahran'dan talep edilen arama-kurtarma ekiplerinin gelmesi saatler sürdü. İran hükümeti, DEAŞ ve İsrail gibi düşmanların saldırıya geçtiğinden şüphelendi. İran istihbaratından ajanlar, olası gösterileri engellemek için sokaklara indi."

NYT: TANINMAYACAK DERECEDE YANDILAR

NYT, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir-Abdullahiyan'ın naaşlarının tanınmayacak derecede yandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi yüzüğünden, Dışişleri Bakanı Emir-Abdullahiyan ise saatinden teşhis edildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin bulunduğu helikopter kaza yapmıştı.

Ön raporu açıklayan İran Genelkurmay Başkanlığı ise helikopterin enkazında herhangi bir kurşun veya farklı bir cisime rastlanılmadığını belirtmişti.

Raporda kazaya ilişkin teknik ve genel bilgilerin toplandığı belirtilerek, verilerin değerlendirilebilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğu aktarılmıştı.

Reisi'yi taşıyan helikopterin belirlenen rotada ilerlediği kaydedilen raporda, pilotun diğer iki helikopterle kazadan bir buçuk dakika önce iletişim kurduğu belirtilmişti.

Raporda enkaz üzerinde herhangi bir kurşun veya farklı bir cisme rastlanılmadığı ve düşmesinin ardından helikopterde yangın çıktığı bildirilmişti.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşanan zorluklara değinilen raporda, arazinin dağlık olması ve olumsuz hava şartlarının kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediği aktarılmıştı. Operasyonun gece boyunca devam ettiği kaydedilen raporda, İHA'ların yardımıyla pazartesi günü yerel saatle 05.00'te kazanın kesin noktasının belirlendiği ve kara kuvvetlerinin enkazın bulunduğu noktaya intikal ettiği ifade edilmişti.

Gözetleme kulesinin uçuş ekibiyle yaptığı görüşmelerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı ve gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından nihai raporun açıklanacağı belirtilmişti.