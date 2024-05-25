Reisi öldü, piyasalarda denge şaştı! İslam Memiş "alım için fırsat" dedi

Rusya, Ukrayna'da bir hipermarketi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, Ukrayna'da bir hipermarketi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için altının düşüş seyrine yönelik değerlendirmede bulundu. Reisi'nin ölümü sonrası piyasalardaki değişmeleri vurgulayan Memiş, “Belirlediğimiz 2380 dolar seviyesi ise son düşüşlerin ardından bir daha geri dönülmeyecek şekilde kapanacaktır. Ons altın için yıl sonuna kadar 2700 dolarlık beklentim devam ediyor. Bu nedenle yakında yaşanacak düşüşlerde alım yapmak tarihi bir fırsat olacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölümünün ardından, altın piyasalarında iniş çıkışlar meydana geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, İran'da yaşanan gerilime işaret ederek yatırımcılara fırsat tarihini açıkladı.

Memiş'in değerlendirmesi şöyle:

"2380 DOLAR OLACAK ANCAK"

Altın bir hafta kadar 2380-2420 dolar aralığında git gel hareketleri yapacak ve nihayetinde kısa vadeli olarak aşağı yönlü düşüşlerine devam edecektir. Yeni bir savaş ortamının meydana çıkması halinde dikkat edeceğimiz nokta 2380 dolar olacak ancak.

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"İRAN TETİKLEYİCİ OLDU"

Şu anki yumuşama sürecinin devam etmesi halinde ons altın, ihlal ettiği tüm noktalara geri dönecek. İran'da yaşananlar da bu suni yükselişler için tetikleyici oldu elbette. Bu yüzden şu anda yaşanan ve ilerleyen günlerde yaşanabilecek düşüşler, gelecek için büyük bir alım fırsatı.

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"ALIM İÇİN FIRSAT" DEDİ

Belirlediğimiz 2380 dolar seviyesi ise son düşüşlerin ardından bir daha geri dönülmeyecek şekilde kapanacaktır. Ons altın için yıl sonuna kadar 2700 dolarlık beklentim devam ediyor. Bu nedenle yakında yaşanacak düşüşlerde alım yapmak tarihi bir fırsat olacaktır.