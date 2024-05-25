Asgari ücrete temmuzda zam yapılır mı? Bahçeli tavrını belli etti 

Milyonlar asgari ücrete temmuzda ara zam beklerken, hükümet kanadı üstüne basa basa ara zam olmayacağını belirtiyor. Vatandaşların yakından takip ettiği konu MHP lideri Devlet Bahçeli'ye soruldu. "Asgari ücret artışı olur mu? sorusuna cevap veren Bahçeli, "Artışa ilişkin bir şey gelirse destekleriz" dedi.

Asgari ücretliler temmuzda maaşlarına düzenleme yapılmasını istiyor. Ancak hükümet bu talebe pek sıcak bakmıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde "Asgari ücrete ek zam olmayacak" diyerek beklentilere kapıyı kapatmıştı.

Bakan Işıkhan, "Emeklilere ekstra refah payı verilecek mi?" şeklindeki soruya ise "Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim." demişti.

Bugün ise MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

BAHÇELİ'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMINA DESTEK

Ülkü Ocakları Kızılcahamam Kampı'nda gazetecilerin soruları cevaplayan Bahçeli, asgari ücret zammıyla ilgili de konuştu. Bahçeli, "Asgari ücret artışı olur mu?" sorusuna "Artışa ilişkin bir şey gelirse destekleriz" şeklinde cevap verdi.

Bahçeli, "Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insan asli görev olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ocak ayı itibarıyla asgari ücrete yüzde 49 zam yapılmıştı. Geçen yıl 11 bin 402 lira olan asgari ücret, zamla birlikte 17 bin 2 liraya çıkmıştı.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

2024 için brüt asgari ücret 20 bin 2 TL. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 23 bin 502 TL. SGK primi işçi payı 2 bin 800 TL, işveren payı ise 3 bin 100 TL.