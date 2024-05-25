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Rusya, Ukrayna'da bir hipermarketi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rusya, Ukrayna, Harkov, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'nın Havkov kentinde bir hipermarkete saldırdı. Hipermarkette dev patlamanın meydana geldiği saldırıda, ilk verilere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 24 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırının ardından çıkan yangını ise söndürme çalışmaları sürüyor.

Rusya, Ukrayna’da sivillerin bulunduğu yerleşkeleri vurmaya devam ediyor. Rus güçleri, bugün Ukrayna’nın Harkov kentinde inşaat malzemeleri satan bir hipermarkete saldırı düzenledi.

Rusya, Ukrayna'da bir hipermarketi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, 2 güdümlü hava bombası ile gerçekleştirilen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Rusya, Ukrayna'da bir hipermarketi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

200'DEN FAZLA KİŞİ BULUNUYORDU

Hipermarketin içinde 200'den fazla kişinin bulunduğunu ifade eden Sinegubov, can kaybının artabileceğini ifade etti.
Saldırının ardından 15 bin metrekarelik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Rusya, Ukrayna'da bir hipermarketi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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