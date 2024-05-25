Rusya, Ukrayna'da bir hipermarketi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Mayıs 2024 18:07 - Güncelleme: 25 Mayıs 2024 18:52 - Güncelleme:

Rusya, Ukrayna, Harkov, Haber

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'nın Havkov kentinde bir hipermarkete saldırdı. Hipermarkette dev patlamanın meydana geldiği saldırıda, ilk verilere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 24 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırının ardından çıkan yangını ise söndürme çalışmaları sürüyor.