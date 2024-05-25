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Hindistan'da lunaparkta yangın faciası! En az 20 kişi can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'da bir lunaparkta meydana gelen yangın faciaya yol açtı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılırken, daha fazla can kaybının da yaşanabileceği ifade edildi. Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel, yangın sonrası olayı soruşturmak üzere özel ekip görevlendirdi.

Hindistan'nın The Times of India gazetesinde yer alan habere göre, polis tarafından yapılan açıklamada Gujarat eyaletinin Rajkot kentindeki bir lunaparkta yangın çıktığı kaydedildi.

EN AZ 20 KİŞİ CAN VERDİ

Açıklamada, yangının henüz neden çıktığının belirlenemediği ancak ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Daha fazla can kaybı olabileceği ifade edilen açıklamada, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

BAŞBAKAN ÖZEL EKİP GÖREVLENDİRDİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel yönetimin yangından etkilenenlere yardım ettiğini ve çok üzgün olduğunu belirtti.

Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel de olayı soruşturmak için özel bir ekibin görevlendirdiğini duyurdu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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