ABD'de acil durum ilan edildi! Son 10 yılın en korkunç bebek ölüm oranı açıklandı!

ABD’nin Mississippi eyaleti, artan bebek ölümleri nedeniyle halk sağlığı açısından acil durum ilan etti.

Eyalet Sağlık Bakanlığı, 2024 verilerine göre, her 1.000 canlı doğumdan 9,7’sinin ölümle sonuçlandığını ve bunun son 10 yılın en yüksek oranı olduğunu açıkladı.

Verilere göre 2014’ten bu yana 3.527 bebek, ilk doğum gününü göremeden hayatını kaybetti.

"HER ÖLÜM, YIKILMIŞ BİR AİLE DEMEK"

Eyalet Sağlık Görevlisi Dr. Dan Edney, “Çok sayıda Mississippi ailesi bebeklerini ilk doğum günlerinden önce kaybediyor” dedi. Edney, "Her bir bebek kaybı, harap olmuş bir aile, etkilenmiş bir toplum ve kısa kesilmiş bir gelecek anlamına geliyor" diyerek durumun vahametini vurguladı.

BEBEK ÖLÜMLERİNİN BAŞLICA NEDENLERİ AÇIKLANDI

Mississippi Sağlık Bakanlığı’na göre, artan bebek ölümleri genellikle şu nedenlerden kaynaklanıyor: Konjenital malformasyonlar (doğumsal kusurlar), Erken doğum, Düşük doğum ağırlığı, Ani Bebek Ölümü Sendromu (SIDS), Amerika’nın en yoksul eyaletlerinden biri.

Mississippi, uzun süredir ABD’nin en yüksek yoksulluk oranlarına sahip eyaletlerinden biri olarak bilinmekte. Uzmanlara göre, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklar ve annelerin hayat koşulları, bu karanlık tabloyu derinleştiriyor.

KALICI ÇÖZÜM GEREKİYOR

Sağlık yetkilileri, bebek ölümlerini azaltmak için erken doğum takibi, doğum öncesi bakımın yaygınlaştırılması ve annelere yönelik sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.