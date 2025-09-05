Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de benzinlikte dehşet! 13 yaşındaki çocuk annesinin gözü önünde öldü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir benzin istasyonunda annesinin vardiyasının bitmesini bekleyen 13 yaşındaki Saith Mendez, silahlı bir saldırgan tarafından vurularak öldürüldü. 

Dehşete düşüren olay, 23 Ağustos’ta ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Pico Rivera şehrinde yaşandı. Bir benzinlikte annesinin vardiyasının dolmasını bekleyen 13 yaşındaki Saith, silahlı bir saldırganın hedefi oldu.

İhbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganın 20 yaşındaki Andres Adan Chavez olduğu tespit edildi. 

''YERDE YATARKEN ATEŞ ETMEYE DEVAM ETTİ''

Şerif Robert Luna, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, "Şüpheli Chavez, sebepsiz yere silahını çekti, Saith'e doğru birkaç adım attı ve onu yakın mesafeden vurdu. Saith yere yığıldıktan sonra Chavez onun üzerine çıktı ve Saith'e birçok kez ateş etti." ifadelerinde bulundu. 

Olaydan bir hafta sonra tutuklanan Chavez’in 29 Eylül’de mahkemeye çıkarılacağı bildirildi. 

