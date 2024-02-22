ABD'de cep telefonu kesintisine yol açan olay! Siber saldırı iddiaları güneş patlaması çıktı

ABD'de, cep telefonu kesintilerinin yaşanmasın ardından ortaya atılan Çin ve Rusya kaynaklı siber saldırı iddiaları asılsız çıktı. İletişim kesintilerinin güneş patlaması nedeniyle olduğu öğrenildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bugün iletişim hatları resmen çöktü. Ülkede binlerce kişi cep telefonuyla yapamadı, mesaj atamadı ve internete erişemedi. Yaşanan sorunun ardından Çin ve Rusya'nın siber saldırı yaptığı iddiaları ortaya atılsa da, olaya güneş patlamalarının yol açtığı öğrenildi.

BİNLERCE KİŞİNİN İLETİŞİM HATTI KESİLDİ

ABD'de binlerce kişi fazla AT&T müşterisi, ev telefonu, internet ve cep telefonu hizmetleri için kesintiler sabah saat 4'ten itibaren kesintiler yaşadığını bildirdi.

5G ağı ülke genelinde yaklaşık 290 milyon kişiyi kapsayan kablosuz operatör müşterileri sekiz saatten fazla bir süre kesintilerle boğuştu.

Kesintileri izleyen Downdetector adlı web sitesinde gösterilen grafiğe göre, kesintiler sabah 9'da 74.000'in üzerine çıkarak zirveye ulaştı. Daha sonra 24 bine kadar düştü.

Çok uluslu bir Amerikan telekomünikasyon holding şirketi olan AT&T yaygın bir kesinti olduğunu kabul ederek, "Bazı müşterilerimiz bu sabah kablosuz hizmet kesintileri yaşıyor. Onlara hizmeti geri yüklemek için acilen çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Ancak hala kullanıcıların yüzde 51'i, cep telefonu hizmetiyle ilgili sorun yaşadıklarını, yüzde 8'i ise mobil internetlerinin kapalı olduğunu söylüyor. Yaşanan kesintilerden Verizon ve T-Mobile kullanıcıları da etkilendi.

SİBER SALDIRI MI YAPILDI?

Yaşanan kesintilerin arkasında sosyal medyada Çin ve Rusya kaynaklı siber saldırıların olduğu iddia edildi. Florida senatörü Marco Rubio, kesintiyi bir Çin siber saldırısı olduğunu söyledi. Çin'in ABD'de korkuyu körüklemek istediğini belirten Rubio, "AT&T kesintisinin nedenini bilmiyorum. Ancak Tayvan'ın işgalinin arifesinde Çin'in Amerika'ya siber saldırı başlattığında durumun 100 kat daha kötü olacağını biliyorum. Ve vuracakları sadece cep telefonu hizmeti olmayacak, bu sizin elektriğiniz, suyunuz ve bankanız olacak" dedi.

AT&T ile birlikte çalışan Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı'nın Genel Müdür Yardımcısı Eric Goldstein yaptığı açıklamada, "CISA raporların farkında ve kesintinin nedenini ve etkilerini anlamak için AT&T ile yakın bir şekilde çalışıyoruz ve gereken her türlü yardımı sunmaya hazırız" dedi.

KESİNTİYE GÜNEŞ PATLAMASI YOL AÇTI

ABD'de yaygın cep telefonu kesintilerinin yaşandığı esnada iki güneş patlamasının meydana geldiği bildirildi. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, güneşin "güçlü manyetik karmaşıklık sergilemeye devam eden" bir bölgesinden patladığını yazdı.