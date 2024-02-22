Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Dünya > ABD'de cep telefonu kesintisine yol açan olay! Siber saldırı iddiaları güneş patlaması çıktı

    ABD'de cep telefonu kesintisine yol açan olay! Siber saldırı iddiaları güneş patlaması çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    ABD&#039;de cep telefonu kesintisine yol açan olay! Siber saldırı iddiaları güneş patlaması çıktı
    ABD, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD'de, cep telefonu kesintilerinin yaşanmasın ardından ortaya atılan Çin ve Rusya kaynaklı siber saldırı iddiaları asılsız çıktı. İletişim kesintilerinin güneş patlaması nedeniyle olduğu öğrenildi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bugün iletişim hatları resmen çöktü. Ülkede binlerce kişi cep telefonuyla yapamadı, mesaj atamadı ve internete erişemedi. Yaşanan sorunun ardından Çin ve Rusya'nın siber saldırı yaptığı iddiaları ortaya atılsa da, olaya güneş patlamalarının yol açtığı öğrenildi.

    BİNLERCE KİŞİNİN İLETİŞİM HATTI KESİLDİ

    ABD'de binlerce kişi fazla AT&T müşterisi, ev telefonu, internet ve cep telefonu hizmetleri için kesintiler sabah saat 4'ten itibaren kesintiler yaşadığını bildirdi.

    5G ağı ülke genelinde yaklaşık 290 milyon kişiyi kapsayan kablosuz operatör müşterileri sekiz saatten fazla bir süre kesintilerle boğuştu.

    ABD'de cep telefonu kesintisine yol açan olay! Siber saldırı iddiaları güneş patlaması çıktı - 1. Resim

    Kesintileri izleyen Downdetector adlı web sitesinde gösterilen grafiğe göre, kesintiler sabah 9'da 74.000'in üzerine çıkarak zirveye ulaştı. Daha sonra 24 bine kadar düştü.

    Çok uluslu bir Amerikan telekomünikasyon holding şirketi olan AT&T yaygın bir kesinti olduğunu kabul ederek, "Bazı müşterilerimiz bu sabah kablosuz hizmet kesintileri yaşıyor. Onlara hizmeti geri yüklemek için acilen çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

    Ancak hala kullanıcıların yüzde 51'i, cep telefonu hizmetiyle ilgili sorun yaşadıklarını, yüzde 8'i ise mobil internetlerinin kapalı olduğunu söylüyor. Yaşanan kesintilerden Verizon ve T-Mobile kullanıcıları da etkilendi.

    SİBER SALDIRI MI YAPILDI?

    Yaşanan kesintilerin arkasında sosyal medyada Çin ve Rusya kaynaklı siber saldırıların olduğu iddia edildi. Florida senatörü Marco Rubio, kesintiyi bir Çin siber saldırısı olduğunu söyledi. Çin'in ABD'de korkuyu körüklemek istediğini belirten Rubio, "AT&T kesintisinin nedenini bilmiyorum. Ancak Tayvan'ın işgalinin arifesinde Çin'in Amerika'ya siber saldırı başlattığında durumun 100 kat daha kötü olacağını biliyorum. Ve vuracakları sadece cep telefonu hizmeti olmayacak, bu sizin elektriğiniz, suyunuz ve bankanız olacak" dedi.

    AT&T ile birlikte çalışan Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı'nın Genel Müdür Yardımcısı Eric Goldstein yaptığı açıklamada, "CISA raporların farkında ve kesintinin nedenini ve etkilerini anlamak için AT&T ile yakın bir şekilde çalışıyoruz ve gereken her türlü yardımı sunmaya hazırız" dedi.

    ABD'de cep telefonu kesintisine yol açan olay! Siber saldırı iddiaları güneş patlaması çıktı - 2. Resim

    KESİNTİYE GÜNEŞ PATLAMASI YOL AÇTI

    ABD'de yaygın cep telefonu kesintilerinin yaşandığı esnada iki güneş patlamasının meydana geldiği bildirildi. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, güneşin "güçlü manyetik karmaşıklık sergilemeye devam eden" bir bölgesinden patladığını yazdı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Putin'in en büyük rakibiydi... Hapiste ölü bulunan Navalny’nin ailesine 'gizlice gömün' tehdidi - DünyaNavalny’nin ailesine 'gizlice gömün' tehdidiGazzeli genç 29 bin Filistinlinin katili Netanyahu'ya meydan okudu: 'Allah'a yemin olsun ki...' - Dünya'Allah'a yemin olsun ki...'Türkiye üzerinden Avrupa'ya... Europol insan kaçakçılığı şebekesini çökertti - DünyaTürkiye üzerinden Avrupa'ya...Putin'den gözdağı gibi hamle! Bombardıman uçağı Tu-160M ile uçtu - DünyaBombardıman uçağı Tu-160M ile uçtuBombalardan kurtulan felaketin pençesinde... Gazze sokakları artık çöp dağlarıyla dolu - DünyaGazze sokakları artık çöp dağlarıyla doluDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü - DünyaDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüGazze'deki gıda krizini gözler önüne seren kare! Yürek sızlattı - Dünya'Eşime doğum hediyesi olarak aldığım yemek'
    Sonraki Haber Yükleniyor...