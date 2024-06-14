ABD'de göstericilerden Rockefeller ailesinin kurduğu bankaya Filistin tepkisi

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Haziran 2024 08:37 - Güncelleme: 14 Haziran 2024 08:58 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Filistin'de soykırım yapan İsrail'e destek veren ABD'de her geçen gün Filistin'e destek veren gösteriler düzenleniyor. New York'ta yapılan yürüyüşte hedef Citibank oldu.