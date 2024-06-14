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ABD'de göstericilerden Rockefeller ailesinin kurduğu bankaya Filistin tepkisi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Filistin'de soykırım yapan İsrail'e destek veren ABD'de her geçen gün Filistin'e destek veren gösteriler düzenleniyor. New York'ta yapılan yürüyüşte hedef Citibank oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde Filistin destekçisi göstericiler Citibank'ı protesto etti.

ABD'de göstericilerden Rockefeller ailesinin kurduğu bankaya Filistin tepkisi - 1. Resim

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlar taşıdı.

Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı.

ABD'de göstericilerden Rockefeller ailesinin kurduğu bankaya Filistin tepkisi - 2. Resim

Göstericiler, İsrail ve ABD hükümetlerinin Gazze politikalarını eleştiren ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı.

ABD'de göstericilerden Rockefeller ailesinin kurduğu bankaya Filistin tepkisi - 3. Resim

Saatler süren eylem boyunca ABD'nin İsrail'i destekleyen politikasına tepki gösterildi, "Şimdi ateşkes", "Artık yeter", "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

ABD'de göstericilerden Rockefeller ailesinin kurduğu bankaya Filistin tepkisi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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