ABD'de göstericilerden Rockefeller ailesinin kurduğu bankaya Filistin tepkisi
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Filistin'de soykırım yapan İsrail'e destek veren ABD'de her geçen gün Filistin'e destek veren gösteriler düzenleniyor. New York'ta yapılan yürüyüşte hedef Citibank oldu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde Filistin destekçisi göstericiler Citibank'ı protesto etti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlar taşıdı.
Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Göstericiler, İsrail ve ABD hükümetlerinin Gazze politikalarını eleştiren ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı.
Saatler süren eylem boyunca ABD'nin İsrail'i destekleyen politikasına tepki gösterildi, "Şimdi ateşkes", "Artık yeter", "Özgür Filistin" sloganları atıldı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı