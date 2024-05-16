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ABD'de Kongre binasında akıllara durgunluk veren olay... Kokain bulundu!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;de Kongre binasında akıllara durgunluk veren olay... Kokain bulundu!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de Kongre Polisi, ülke yönetiminde kritik kararların alındığı ve belkemiği görevi gören Capitol Hill binasında, içerisinden kokain çıkan bir paket bulduklarını açıkladı.

ABD'de Kongre Polisince yapılan açıklamada, Kongrenin yer aldığı Capitol Hill binasında bulunan paketin içerisindeki beyaz maddenin tespiti için yapılan kokain testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu paketin birçok kişi tarafından kullanılan, ikinci kattaki koridorda bulunduğu ifade edildi. Olayın soruşturulmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda paketin kimin tarafından konulduğunun belirlenmesi için DNA testi yapılacağı kaydedildi.

BEYAZ SARAY'DA DA KOKAİN BULUNMUŞTU

Öte yandan 2 Temmuz 2023'te Beyaz Saray'da bulunan şüpheli maddenin, yapılan testler sonucu kokain olduğu ortaya çıkmıştı. Gizli Servisin de 2022’de Beyaz Sarayda iki kez uyuşturucu madde bulduğu iddia edilmişti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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