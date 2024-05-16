ABD'de mavna köprüye çarptı! Adanın tek kara bağlantısı trafiğe kapatıldı

ABD'nin Teksas eyaletinde dev manva Pelican Adası Köprüsü'nün ayaklarına çarptı. Köprü trafiğe kapatılırken, suya düşen 2 mürettebat kurtarıldı.

ABD'de iki ay içerisinde ikinci gemi kazası yaşandı. 26 Mart'ta Maryland eyaletinin Baltimore kentinde kargo gemisinin Francis Key Köprüsü'ne çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti. Bu kez ise kaza Teksas eyaletinin Galveston şehrinde meydana geldi.

DEV MAVNA KÖPRÜNÜN AYAKLARINA ÇARPTI

Dev bir mavna, yerel saat ile 10.00 sularında Pelican Adası Köprüsü'nün ayaklarına çarptı. Yetkililer, kaza nedeniyle köprüde hasar meydana geldiğini ve petrol sızıntısı yaşandığını açıkladı.

Kazanın ardından Pelican Adası'nın tek kara bağlantısı olan köprü trafiğe kapatıldı. Olayda yaralanan olmazken, suya düşen 2 mürettebat ise kurtarıldı.

Mavnanın köprüye çarpma nedeni henüz bilinmiyor.