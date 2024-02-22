Çin'de dehşet anları! Kargo gemisi köprüye çarptı, arabalar denize uçtu: O anlar kamerada
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Çin'in Guangzhou kentinde bir konteyner gemisi, köprüye çarptı. 2 araç deniz düştü, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.
Çin'in Foshan şehrinden Guangzhou'nun güney bölgesine doğru seyir halinde olan bir konteyner gemisi yerel saatle 05.30'da Lixinsha Köprüsü’ne çarptı.
Köprüdeki 2 araç suya, 3 araç gemiye düştü. Bölgeye 6 dalgıç ve kurtarma gemisi gönderildi. Çin devlet medyası, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 mürettebatın yaralandığını, 3 kişinin kayıp durumda olduğunu duyurdu.
Guangzhou Denizcilik İdaresi, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.