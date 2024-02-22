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    • Haberler > Dünya > Çin'de dehşet anları! Kargo gemisi köprüye çarptı, arabalar denize uçtu: O anlar kamerada

    Çin'de dehşet anları! Kargo gemisi köprüye çarptı, arabalar denize uçtu: O anlar kamerada

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Çin, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Çin'in Guangzhou kentinde bir konteyner gemisi, köprüye çarptı. 2 araç deniz düştü, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.

    Çin'in Foshan şehrinden Guangzhou'nun güney bölgesine doğru seyir halinde olan bir konteyner gemisi yerel saatle 05.30'da Lixinsha Köprüsü’ne çarptı.

    Köprüdeki 2 araç suya, 3 araç gemiye düştü. Bölgeye 6 dalgıç ve kurtarma gemisi gönderildi. Çin devlet medyası, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 mürettebatın yaralandığını, 3 kişinin kayıp durumda olduğunu duyurdu.

    Guangzhou Denizcilik İdaresi, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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