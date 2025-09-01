ABD'de korkunç olay! Silahla oyun ölüm getirdi, iki arkadaş da...
ABD’nin Teksas eyaletindeki bir evde tüfekle birbirlerine ateş etme oyunu oynayan 34 ve 37 yaşlarındaki iki arkadaştan biri vurularak hayatını kaybederken, diğeri cinayet şüphesiyle tutuklandı.
Akıllara durgunluk veren olay, 17 Ağustos'ta ABD’de bir evde yaşandı. 37 yaşındaki Sean O'Donnell ve 34 yaşındaki Aaron Prout, bir evin içinde tüfekle ölümcül bir oyun oynamaya başladı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Korkunç oyunda İngiliz deniz piyadesi emeklisi Aaron Prout, başından vurulurken ihbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan genç adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
OYUN SIRASINDA KASKLARI TAKILIYMIŞ
Ev sahibi Sean O'Donnell ise cinayet şüphesiyle tutuklandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, ölümcül oyun sırasında iki adamın da kaskları bulunduğu ortaya çıkarıldı.
İkilinin hangi model tüfeği kullandıkları ve ne kadar mesafeden ateş ettikleri henüz bilinmiyor. Yetkililer merminin Prout'un kaskını delip delmediğini de belirtmedi. Mirror’un bildirdiğine göre asker emeklisi olan O'Donnell cinayetle suçlanırken, olaya ilişkin incelemeler sürüyor.