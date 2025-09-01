Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'de korkunç olay! Silahla oyun ölüm getirdi, iki arkadaş da...

ABD'de korkunç olay! Silahla oyun ölüm getirdi, iki arkadaş da...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;de korkunç olay! Silahla oyun ölüm getirdi, iki arkadaş da...
ABD, Teksas, Cinayet, Oyun, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Teksas eyaletindeki bir evde tüfekle birbirlerine ateş etme oyunu oynayan 34 ve 37 yaşlarındaki iki arkadaştan biri vurularak hayatını kaybederken, diğeri cinayet şüphesiyle tutuklandı. 

Akıllara durgunluk veren olay, 17 Ağustos'ta  ABD’de bir evde yaşandı. 37 yaşındaki Sean O'Donnell ve 34 yaşındaki Aaron Prout, bir evin içinde tüfekle ölümcül bir oyun oynamaya başladı. 

ABD'de korkunç olay! Silahla oyun ölüm getirdi, iki arkadaş da kabusu yaşadı - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Korkunç oyunda İngiliz deniz piyadesi emeklisi Aaron Prout, başından vurulurken ihbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan genç adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

ABD'de korkunç olay! Silahla oyun ölüm getirdi, iki arkadaş da... - 2. Resim

OYUN SIRASINDA KASKLARI TAKILIYMIŞ

Ev sahibi Sean O'Donnell ise cinayet şüphesiyle tutuklandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, ölümcül oyun sırasında iki adamın da kaskları bulunduğu ortaya çıkarıldı. 

ABD'de korkunç olay! Silahla oyun ölüm getirdi, iki arkadaş da kabusu yaşadı - 3. Resim

İkilinin hangi model tüfeği kullandıkları ve ne kadar mesafeden ateş ettikleri henüz bilinmiyor. Yetkililer merminin Prout'un kaskını delip delmediğini de belirtmedi. Mirror’un bildirdiğine göre asker emeklisi olan O'Donnell cinayetle suçlanırken, olaya ilişkin incelemeler sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Buca su kesintisi! İZSU duyurdu, İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Endonezya'da kalkıştan 8 dakika sonra kuleyle bağlantı kesildi! Arama kurtarma ekipleri bölgede - DünyaKalkıştan 8 dakika sonra bağlantı kesildi! Ekipler bölgedeAB yetkilisinden skandal iddia: Trump ve Zuckerberg AB’de rejim değişikliği peşinde - Dünya"Zuckerberg rejim değişikliği peşinde"Ankara’nın stratejisi dünya basınında: Türkiye LNG’de başrolü kaptı - DünyaAnkara’nın stratejisi dünya basınında!Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in uçağına siber saldırı! Rusya mı yaptı? - DünyaAvrupa Komisyonu Başkanı'nın uçağına saldırı!İngiltere Kraliçesi Camilla'nın gençliğinde yaşadığı tren olayı gündem oldu: Tacizciyi ayakkabısıyla... - DünyaKraliçenin gençliğinde yaşadığı olay gündem oldu: Tacizciyi ayakkabısıyla...S-400’ler için Rusya'dan Türkiye'ye yeni teklif! "Görüşmeye hazırız" - DünyaS-400’ler için Rusya'dan Türkiye'ye yeni teklif!
Sonraki Haber Yükleniyor...