ABD'de korkunç olay! Silahla oyun ölüm getirdi, iki arkadaş da...

Akıllara durgunluk veren olay, 17 Ağustos'ta ABD’de bir evde yaşandı. 37 yaşındaki Sean O'Donnell ve 34 yaşındaki Aaron Prout, bir evin içinde tüfekle ölümcül bir oyun oynamaya başladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Korkunç oyunda İngiliz deniz piyadesi emeklisi Aaron Prout, başından vurulurken ihbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan genç adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OYUN SIRASINDA KASKLARI TAKILIYMIŞ

Ev sahibi Sean O'Donnell ise cinayet şüphesiyle tutuklandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, ölümcül oyun sırasında iki adamın da kaskları bulunduğu ortaya çıkarıldı.

İkilinin hangi model tüfeği kullandıkları ve ne kadar mesafeden ateş ettikleri henüz bilinmiyor. Yetkililer merminin Prout'un kaskını delip delmediğini de belirtmedi. Mirror’un bildirdiğine göre asker emeklisi olan O'Donnell cinayetle suçlanırken, olaya ilişkin incelemeler sürüyor.