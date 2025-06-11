ABD'de ortalık fena karıştı, Trump hepsinin üstünü çizdi! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD’nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek maksadıyla yapılan gösteriler devam ediyor. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kentte sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehri Belediye Başkanı Karen Bass, düzensiz göçmenleri desteklemek için devam eden protestolarda çıkan olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SABAHA KADAR SÜRECEK

Yasağın yerel saatle saat 20.00'dan başlayıp, 06.00'ya kadar süreceği ve şehir merkezindeki yaklaşık 2 kilometrelik alanda geçerli olacağı öğrenildi.

TRUMP, GÖSTERİCİLERİN ÜZERİNİ ÇİZDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kaliforniya Valiliğinin açık itirazına rağmen Ulusal Muhafızları görevlendirmesi ve Demokrat yöneticileri suçlaması, gerilimi daha da artırdı. ABD Kuzey Komutanlığı, federal mülk ve personelin korunması maksadıyla 700 deniz piyadesini Los Angeles’a sevk ederken, Savunma Bakanlığı 2 bin ek Ulusal Muhafız askerinin daha konuşlandırıldığını açıkladı. Protestolarla ilgili olarak Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’u doğrudan hedef alan Trump, Kuzey Carolina’daki Fort Bragg askerî üssünde kurşun geçirmez cam fanus içinde konuşma yaptı.

"BAŞKOMUTAN OLARAK İZİN VERMEYECEĞİM"

Trump, “Los Angeles’ta vahşi saldırılar oldu. Polis yardım istedi. Biz de Ulusal Muhafızları gönderdik. İçeriden saldırıyla karşı karşıyayız. İç savaş istemiyorum. Çeteleri fi nanse edenler var, dış güçlerin müdahalesi var. Protestoların hedefi , ülkemizin yabancılar tarafından işgalini devam ettirmek. Başkomutan olarak buna izin vermeyeceğim. Ordumuz için 1 trilyon dolar bütçe ayırdım. Gerekirse daha fazla asker göndeririz. Bayrak yakanlar hapse girmeli. Eğer bir isyan varsa 1807 tarihli İsyan Yasası’nı devreye sokarım” dedi. ABD Başkanı ayrıca göstericilerin “satın alınmış” suçlular olduğunu savundu.

‘ÇETE ÜYELERİNİN PEŞİNDEYİZ’

Protestocuların para aldığını öne süren İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, “önceden planlanmış bir operasyon” dedi. Noem ayrıca güvenlik güçlerinin şehirde 400 ila 500 hedefi n peşine düştüğünü ve bunların büyük kısmının “bilinen çete üyeleri” olduğunu belirterek, “Bu kişiler yıllardır Los Angeles’ı mağdur eden, ancak Vali Newsom’un harekete geçmediği gruplar” dedi. Öte yandan Trump’ın asker konuşlandırmasını eleştiren Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, “Trump yönetimi baskınların, suçluları ve hakkında yakalama kararı olan kişileri bulmaya yönelik olacağını söylemişti. Ancak mevcut durumda yetkililer insanların iş yerlerine kadar gidiyor. Tutuklanacak kişilerin bu insanlar olacağı söylenmemişti. Şehrimiz bir denek gibi kullanılıyor” sözleriyle tepki gösterdi.