Trump'tan Los Angeles protestolarına rest: "Ülkemiz işgal ediliyor, başkomutan olarak buna izin vermeyeceğim"

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta başlayan protestolara yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD'nin işgal edilmek istendiğini söyleyen Trump, "Başkomutan olarak buna izin vermeyeceğim" dedi.

ABD'nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilerin ardından ABD Başkanı Donald Trump ilk kez açık alanda konuştu.

KURŞUN GEÇİRMEZ CAMIN ARDINDAN KONUŞTU

Fort Bragg askeri üssünde kurşun geçirmez camın ardından ABD askerlerine hitap eden Trump, Los Angeles’ı kurtaracaklarını söyledi. Trump, "Los Angeles’ı çeteler yönetiyor, izin vermeyeceğiz." dedi.

ORDUYA 1 TRİLYON DOLAR AYIRDIM

Los Angeles'a binlerce asker gönderdiğini söyleyen Trump, "Orduya 1 trilyon dolar fon ayırdım. Vahşi saldırılar oldu. Binlerce askeri Los Angeles'a gönderdim, ordumuz kahramanca mücadele etti." ifadelerini kullandı.

"ABD İŞGAL EDİLDİ, BAYRAĞIMIZ YAKILDI, CEZASIZ KALMAYACAK"

ABD'nin dış güçler tarafından işgal edilmek istendiğini vurgulayan Trump, "Ülkemiz işgal edildi. Dış güçler işgal istiyor... ABD bayrağını yakıp Meksika bayrağı çektiler. ABD bayrağı asla düşmeyecek, içeriden saldırılarla karşı karşıyayız. ABD bayrağını yakan insanlar bir yıl hapse girmeli. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağız." diye konuştu.

"BAŞ KOMUTAN OLARAK İZİN VERMEYECEĞİM"

Başkomutan olarak istilaya izin vermeyeceğini söyleyen Trump, şunları kaydetti: