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Vali Newsom'dan Trump'a fotoğraflı cevap: Askerlerini buraya yakıtsız, yiyeceksiz, susuz gönderdin

Kaynak: HABER MERKEZİ
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Vali Newsom&#039;dan Trump&#039;a fotoğraflı cevap: Askerlerini buraya yakıtsız, yiyeceksiz, susuz gönderdin
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

Kaliforniya Valisi Newsom, ABD Ulusal Muhafızları'nın yerde yatan fotoğrafını paylaşarak Trump'ı hedef aldı ve askerleri yakıtsız, yiyeceksiz, susuz ve kalacak yer olmadan göndermekle suçladı.

Kaliforniya Valisi Newsom, X hesabından ABD Ulusal Muhafızları'nın yerde yatarken çekilen fotoğrafını paylaştı.

Vali Newsom, paylaşımında ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, "Askerlerini buraya yakıtsız, yiyeceksiz, susuz ve kalacak yer olmadan gönderdin. Eğer birisi askerlerimize saygısızlık ediyorsa, o sensin Donald Trump." ifadelerini kullandı.

Vali Newsom'dan Trump'a fotoğraflı cevap: Askerlerini buraya yakıtsız, yiyeceksiz, susuz gönderdin - 1. Resim

BAŞKAN TRUMP-VALİ NEWSOM KRİZİ

Newsom, ABD Başkanı Donald Trump’ın, protestolar nedeniyle Los Angeles’a Ulusal Muhafızı konuşlandırma kararının yasadışı olduğunu belirterek, "Kendisini mahkemeye vereceğiz" dedi.

Trump ise valinin açıklamalarına "Onun gibi insanlara bırakırsanız savaş olur. Onunla her zaman anlaştım ama o fena halde beceriksiz biri" sözleri ile tepki verdi. 

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meksika'dan Los Angeles'taki protestolara ilişkin açıklama
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