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Trump talimat vermişti! 300 kişilik Ulusal Muhafız birliği Los Angeles'a ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Los Angeles'te düzensiz göçmelere yönelik operasyonlarda gözaltına alınanlara destek amacıyla düzenlenen gösterilere Beyaz Saray'dan müdahale gecikmedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle bölgeye gönderilen 300 kişilik ilk Ulusal Muhafız birliği görev yerlerine ulaştı.

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösterilere müdahale etmek üzere görevlendirilen Ulusal Muhafızların ilk bölümünün kente ulaştığı bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, 300 kişilik ilk Ulusal Muhafız birliği Los Angeles kentindeki önceden belirlenen görev yerlerine ulaşmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla bölgeye gönderilen Ulusal Muhafızların, kentin çeşitli yerlerindeki ICE karşıtı protestolara müdahale etmesi ve kentte güvenliği sağlaması bekleniyor.

Trump talimat vermişti! 300 kişilik Ulusal Muhafız birliği Los Angeles'a ulaştı - 1. Resim

YÜZLERCE GÖSTERİSİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ 

Askerlerin bir kısmı, son iki gün içinde yüzlerce gösterici ile federal kolluk kuvvetleri arasında çatışmaların yaşandığı Los Angeles şehir merkezindeki Metropolitan Tutukevi civarına gönderildi.

Diğer Ulusal Muhafızların da kente ulaştıkça görev yerlerine yerleştirilecekleri belirtiliyor. Uzun namlulu silahlar ve zırhlı araçlarla donanmış onlarca Ulusal Muhafızın kameralara yansıdığı anlar sosyal medyada dikkati çekti.

ÇATIŞMALAR MEYDANA GELDİ

İki gündür Los Angeles'ta devam eden ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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